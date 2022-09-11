Військовий експерт дав прогноз, яку зброю дадуть ЗСУ після "Рамштайна-5" / pixabay

Про те, яке нове озброєння ЗСУ - після чергового засідання союзників і партнерів Пентагону на американській авіабазі Рамштайн у ФРН - стане відомо тільки тоді, як ця зброя потрапить на фронт. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.

"Про ракетне озброєння оперативно-тактичного рівня ми не дізнаємося сьогодні. Це та таємна позиція, про яку ми не чули в червні-серпні. Говорити про те, що ми отримаємо, можемо лише про те, що чули дуже давно — боєприпаси для ствольної артилерії, наприклад снаряди "Ескалібур", або інтелектуальні боєприпаси "Смарт" або "Бонус", більшу кількість реактивних боєприпасів. Найцікавіше ми дізнаємося тоді, коли воно вже буде використовуватися в Україні на лінії зіткнення, або взагалі після закінчення війни", — зазначив військовий експерт.

Коваленко зазначив, що серед нових типів озброєння, про які можна почути у відкритих джерелах, можуть бути поставлені бойові броньовані машини, призначені для перевезення бійців.

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"ЗСУ починають іншу фазу ведення бойових дій, що вимагають інших типів озброєння, які могли б підвищити наш коефіцієнт корисної дії", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше радник офісу президента України Олексій Арестович заявив про те, що, доогда Україна отримає від західних союзників ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером "Москва".

"Історія з Москвою може повторитися. Тепер вони будуть змушені триматися ще далі або маневрувати. Спроби взяти зміїний або кудись постріляти можуть гірко закінчуватися. Це серйозна історія", - зазначив Арестович.

До того керівник Пентагону Ллойд Остін заявляв - західні союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля щодо посилення ЗС України.

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