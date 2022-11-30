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Військовий експерт розповів, чи вплине смерть Путіна на закінчення війни РФ і України

30 листопада 2022, 02:45

На думку експерта, малоймовірні будь-які варіанти розвитку подій, за яких не Україні не довелося б продовжувати боротьбу проти російських агресорів.

Путін, Кремль
Військовий експерт розповів, чи вплине смерть Путіна на закінчення війни РФ і України / https://ua.depositphotos.com

Смерть російського диктатора Володимира Путіна ніяк не позначиться на ході війни Росії проти України - адже там війну підтримує не тільки він, але і його найближче кремлівське оточення. Про це в ефірі "24 каналу" заявив відомий військовий експерт і полковник Петро Черник.

"Вона (ситуація — Главред) взагалі не зміниться кардинальним чином ніяк. Пора нарешті засвоїти фінальний історичний урок в нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними боремося з 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч осіб залишилося всього-на-всього 2 тисячі", - сказав експерт

На думку експерта, малоймовірні будь-які варіанти розвитку подій, за яких не Україні не довелося б продовжувати виснажливу боротьбу проти російських агресорів.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорив, що повторне Наступ росіян з території Білорусі цілком реально. Воно може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

Інші новини:

війна Росії та України Петро Чернік
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