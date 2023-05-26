Військовий експерт розповів, чи варто ЗСУ знищувати Кримський міст

Як каже Євген Дикий, нинішня пропускна спроможність Кримського мосту зараз не дуже підходить для військових потреб окупантів.

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Євген Дикий / колаж Главред, фото УНІАН та t.me/kazansky

Українській армії, ймовірно, буде вигідніше до кінця не знищувати Кримський міст ‒ щоб російському цивільному населенню було зручніше тікати з півострова. Про це в рамках чату на Главреді сказав політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", а також директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Як на мене, стратегічне значення там має тільки залізничне полотно, яке було істотно пошкоджено під час попередньої "бавовни" на Кримському мосту. Не беруся судити, коли його доб'ють, але технічно у нас тепер є чим – спасибі Британії за Storm Shadow", ‒ сказав він.

Як каже Дикий, нинішня пропускна спроможність Кримського мосту зараз не дуже підходить для військових потреб окупантів.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

"А от щодо живої смуги автомагістралі, яка залишилася одна, тому що друга, як ми пам'ятаємо, обвалилася після "бавовни", є питання. Для забезпечення військового контингенту це насправді дуже вузенька артерія, через яку багато чого не завезеш. Зате, можливо, варто залишити цю артерію для втечі в Росію цивільного російського населення. За ці вісім років у Криму зібралося багато "понаєхів", і досі далеко не всі вони забралися звідти з валізками. Можливо, нам вигідніше залишити їм цей шлях для втечі", - сказав він.

Чи може Україна знищити Кримський міст

Раніше повідомлялося, що в Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом і територією країни-агресора Росії, оскільки загарбники розуміють, що Кримський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що удар по Кримському мосту може дати старт контрнаступу українських військ. Кримський міст однозначно стане метою Збройних сил України, вважає полковник.

Російський політолог Андрій Піонтковський зазначав, що передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим.

Дивіться на відео інтерв'ю з Євгеном Диким:

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