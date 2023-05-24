Ексзаступник голови СБУ пояснив, чи зможуть росіяни перекинути резерви на Білгородщину

Навіть елітні частини армії російських окупантів, каже Віктор Ягун, були перемелені в Україні ‒ і існують в основному номінально.

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Віктор Ягун / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Оскільки під Бахмутом російські окупаційні війська в боях з ЗСУ зазнали великих втрат, то навряд чи він зможуть перекинути скільки ‒ небудь помітні сили в Білгородську область - де зараз йде збройний рейд Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії". Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Росія здатна перекинути війська на Білгородщину, але у неї немає сил. Росіяни незрозуміло чого вчепилися в Бахмут і перемолотили там всі свої резерви. Вони постійно поповнювали свої війська 5-10 тисячами солдатів і всіх відправляли в Бахмут. Вони прикривалися ПВК "Вагнер", але вже і в "Вагнері" заявили, що не в змозі триматися далі і 25 травня відходять з міста. Так, вони фактично взяли Бахмут, але цікаво інше. Вагнер, який є штурмовим підрозділом, якщо зможе це зробити під вогневим контролем наших Збройних сил за містом, передасть позиції російській армії. І що вони будуть робити? Далі наступати вони не можуть, перебувати в місті, де ніде сховатися, неможливо. І здати Бахмут вони теж не можуть", ‒ сказав він.

Хто такий Віктор Ягун? Віктор Ягун - український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі. відео дня

Навіть елітні частини армії російських окупантів були перемелені в Україні ‒ і існують в основному номінально.

"Росіянам важко знайти резерви. Резервом були, наприклад, Дзержинська, Кантемирівська, Таманська та інші дивізії. Всі вони перемелені в Україні. Номінально існують, але у них немає ні військової техніки, ні повного бойового складу. Такі дивізії, внутрішні війська і Росгвардія виконують завдання з ліквідації надзвичайних вогнищ небезпеки в середині країни. Проте, ці сили залучені до охорони окупаційної території і займаються прикриттям тилів фронту, з якого всі біжать. Там і Росгвардія", - сказав він.

Дивіться відео, в якому генерал-майор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

Добровольці Росії в Бєлгородській області

22 травня в мережі з'явилися заява російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими вони почали визвольну операцію в Білгородській області. Російські добровольці виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Бійці завдавали ударів по окупаційних військах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що добровольці Росії створюють в Бєлгородській області смугу безпеки, щоб відсунути російські окупаційні війська від українського кордону. У військовій розвідці підкреслили, що там діють виключно громадяни РФ.

23 травня в Міноборони окупантів Росії заявили про нібито "знищення" сил і засобів російських добровольців у Білгородській області. Російський добровольчий корпус у відповідь натякнув на готовність завдати нового удару військам РФ на Білгородщині.

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