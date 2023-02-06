Як каже відомий військовий експерт Роман Світан, незважаючи на санкції, Росія продовжує виробляти зброю для війни проти України.

Військовий експерт розповів, скільки вороги виробляють за добу снарядів і ракет / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Незважаючи на потужні антиросійські санкції, країна-агресор, РФ продовжує виготовляти зброю для війни проти України. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Вони виробляють все, що вони виробляли і рік тому. І ракети. Як мінімум одна ракета в день виробляється крилата. Санкції так не відпрацюють, як би хотілося. Є сірі схеми. Припустимо, елементну базу можна, врешті-решт, у валізі провезти де-небудь з Китаю або з Тайваню. Це вирішується [...]. Це проблема для них, але невелика. Вони її вирішують. Ракету на добу мінімум вони виробляють. Буває, більше. По різних позиціях - навіть і більше. Вони виробляють 5 тисяч снарядів на добу зараз", - сказав він.

Крім того, каже Світан, мова йде про те, що вже в найближчому часі окупанти з боєприпасами "працюватимуть з коліс", тому що у них в арсеналах вже практично нічого не залишилося.

"5 тисяч снарядів на 100 км – це нормально для виконання наступальних дій. І вони будуть ці 5 тис. на добу використовувати, будуть намагатися нас видавлювати. У нас вже є певний паритет. Деякий поки паритет. Ми теж вже десь можемо 5-7 тисяч снарядів – правда, по всій лінії фронту – працювати. Тобто по всій тисячі кілометрів. Чому я і кажу - не вистачає. Нам потрібні снаряди, нам потрібні гармати", – підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

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