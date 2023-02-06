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Військовий експерт розповів, скільки вороги виробляють за добу снарядів і ракет

6 лютого 2023, 03:40
Як каже відомий військовий експерт Роман Світан, незважаючи на санкції, Росія продовжує виробляти зброю для війни проти України.
Роман Світан, війна в Україні
Військовий експерт розповів, скільки вороги виробляють за добу снарядів і ракет / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Незважаючи на потужні антиросійські санкції, країна-агресор, РФ продовжує виготовляти зброю для війни проти України. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Вони виробляють все, що вони виробляли і рік тому. І ракети. Як мінімум одна ракета в день виробляється крилата. Санкції так не відпрацюють, як би хотілося. Є сірі схеми. Припустимо, елементну базу можна, врешті-решт, у валізі провезти де-небудь з Китаю або з Тайваню. Це вирішується [...]. Це проблема для них, але невелика. Вони її вирішують. Ракету на добу мінімум вони виробляють. Буває, більше. По різних позиціях - навіть і більше. Вони виробляють 5 тисяч снарядів на добу зараз", - сказав він.

Крім того, каже Світан, мова йде про те, що вже в найближчому часі окупанти з боєприпасами "працюватимуть з коліс", тому що у них в арсеналах вже практично нічого не залишилося.

"5 тисяч снарядів на 100 км – це нормально для виконання наступальних дій. І вони будуть ці 5 тис. на добу використовувати, будуть намагатися нас видавлювати. У нас вже є певний паритет. Деякий поки паритет. Ми теж вже десь можемо 5-7 тисяч снарядів – правда, по всій лінії фронту – працювати. Тобто по всій тисячі кілометрів. Чому я і кажу - не вистачає. Нам потрібні снаряди, нам потрібні гармати", – підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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