Катков переконаний - під рушницю російські генерали можуть закликати будь-яку кількість людей. Але є проблема з їх підготовкою на сучасному рівні.

Військовий експерт пояснив, з якими проблемами в мобілізації зіткнуться ворожі генерали / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Зрозуміти логіку, якою керується Путін і його генерали, мобілізовуючи жителів РФ до лав окупаційної армії, практично нереально зі звичайних позицій. Про це заявив в інтерв'ю Главреду головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Важливий аспект - ми вимірюємо нормативи і можливості, виходячи з логіки здорової людини, тобто з тих координат, які закладаються. Тобто боєць повинен бути підготовлений до бойових дій, має бути проведено повноцінне навчання з інструкторами, він повинен бути екіпірований всім необхідним (формою, зимовим одягом, термобілизною, а не просто бушлатом і шапкою, бронежилетом, медичною аптечкою і тому подібним). Але коли ми говоримо про підготовку мобілізованих РФ, то вона не пояснюється нашою логікою. Та й взагалі військовою логікою. Тому що підготовка в РФ - це взяти всіх мобілізованих осіб, закинути їх на полігон (незалежно від його стану), незважаючи банально навіть на те, як їх потім перекидати по величезній території РФ. А це може бути, наприклад, літак АН-12, у якого немає герметизованої кабіни, і взимку температура в ній досягає - 50. Тобто хто з мобілізованих долетить, той і молодець", − каже фахівець.

Катков переконаний - під рушницю російські генерали можуть закликати будь-яку кількість. Але навряд чи зможуть натренувати мобілізованих в якості сучасних солдатів.

"Відповідаючи на питання - росіяни можуть навчити будь-яку кількість, яку зможуть закликати. Скільки з них буде повноцінними Бойовими одиницями в розумінні піхотного бійця сучасної армії – окреме питання. Але закликати мобілізованих і поселити їх в наметах на полігоні, а потім боротися з дизентерією вони цілком можуть. Тому тут ми не повинні виходити з логіки здорової людини і накладати його на РФ, тому що це - хвора країна", − сказав він.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який веде нібито колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, повідомлялося - Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", - пише канал.

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