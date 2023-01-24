glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт пояснив, з якими проблемами в мобілізації зіткнуться ворожі генерали

24 січня 2023, 04:15
Катков переконаний - під рушницю російські генерали можуть закликати будь-яку кількість людей. Але є проблема з їх підготовкою на сучасному рівні.
Ковзанок, автомат
Військовий експерт пояснив, з якими проблемами в мобілізації зіткнуться ворожі генерали / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Зрозуміти логіку, якою керується Путін і його генерали, мобілізовуючи жителів РФ до лав окупаційної армії, практично нереально зі звичайних позицій. Про це заявив в інтерв'ю Главреду головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Важливий аспект - ми вимірюємо нормативи і можливості, виходячи з логіки здорової людини, тобто з тих координат, які закладаються. Тобто боєць повинен бути підготовлений до бойових дій, має бути проведено повноцінне навчання з інструкторами, він повинен бути екіпірований всім необхідним (формою, зимовим одягом, термобілизною, а не просто бушлатом і шапкою, бронежилетом, медичною аптечкою і тому подібним). Але коли ми говоримо про підготовку мобілізованих РФ, то вона не пояснюється нашою логікою. Та й взагалі військовою логікою. Тому що підготовка в РФ - це взяти всіх мобілізованих осіб, закинути їх на полігон (незалежно від його стану), незважаючи банально навіть на те, як їх потім перекидати по величезній території РФ. А це може бути, наприклад, літак АН-12, у якого немає герметизованої кабіни, і взимку температура в ній досягає - 50. Тобто хто з мобілізованих долетить, той і молодець", − каже фахівець.

Катков переконаний - під рушницю російські генерали можуть закликати будь-яку кількість. Але навряд чи зможуть натренувати мобілізованих в якості сучасних солдатів.

"Відповідаючи на питання - росіяни можуть навчити будь-яку кількість, яку зможуть закликати. Скільки з них буде повноцінними Бойовими одиницями в розумінні піхотного бійця сучасної армії – окреме питання. Але закликати мобілізованих і поселити їх в наметах на полігоні, а потім боротися з дизентерією вони цілком можуть. Тому тут ми не повинні виходити з логіки здорової людини і накладати його на РФ, тому що це - хвора країна", − сказав він.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який веде нібито колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, повідомлялося - Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", - пише канал.

Інші новини:

мобілізація ЗСУ війна Росії та України Олег Катков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:15

Військовий експерт пояснив, з якими проблемами в мобілізації зіткнуться ворожі генерали

03:00

"Зволікати не можна": Маломуж розповів, чи готовий Захід допомогти Україні провести контрнаступВідео

02:35

Зима повертається: Україну атакує дубак, названо терміни максимальних морозівВідео

02:02

"Хоум відео": Волочкова з Джигурдою накликали на себе гнів росіянВідео

01:35

Росія готується до війни з НАТО – КатковВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:51

Чому 24 січня не можна чіпати гроші, щоб бідним не залишитися: прикмети і заборониВідео

00:35

Доленосна зустріч кардинально змінить життя: на 4 знаки Зодіаку чекає казкове кохання у 2023 роціВідео

00:20

Відпочивати під час війни більше не вдасться: Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордонВідео

00:08

Тетянин день: традиції, чудова історія і заборони свята

Реклама
23 січня, понеділок
23:58

Відставка Тимошенко і глав ОВА: Зеленський підтвердив кадрові чистки в УкраїніВідео

23:44

Жданов розповів, чи попередять українців про загрозу нового наступу армії РФВідео

23:33

ЗСУ добиваються успіхів біля Кремінної, це підтвердили в США - кореспондент ПентагонуВідео

23:16

Питання поставки літаків для України зрушило з "мертвої точки": Кулеба розповів подробиціВідео

22:50

Куди подіти мандаринові кірки: способи, про які ви ще не чули

22:49

Збирає речі: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП - ЗМІВідео

22:48

Начальник Генштабу Норвегії здивував цифрами втрат України та РФ на війніВідео

22:32

Вічно молоді і доглянуті: названі 3 знака зодіаку, які практично не старіютьВідео

22:16

"Вони у владі тих, хто може вбити": старий Вассерман зганьбився, говорячи про родичів в Україні

22:00

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

21:48

Що чоловіки люблять у жінках: дрібниці, на які мало хто звертає увагуВідео

Реклама
21:30

Генерал Маломуж розповів, чому Захід панічно боїться повного розгрому РосіїВідео

21:07

Чекати Шольца не будуть: Польща передає танки Leopard УкраїніВідео

21:00

Календар щеплень 2023: коли і від чого в Україні обов'язково робити щепленняВідео

20:48

Дочка Фреймут показала голий живітВідео

20:41

Як в 50 виглядати молодшою за свої роки: 10 секретів, що здатні "освіжити" жінку

20:38

Побив усі рекорди: скільки заробив на скандальних мемуарах принц ГарріВідео

20:21

В Україні різко впали ціни на гречкуВідео

20:08

"Ми на фінальній стадії": Кулеба заявив, що питання про отримання танків Leopard майже вирішенеВідео

20:05

Олег Скрипка відповів, Чи готовий воювати з ворогами на фронті зі зброєю в рукахВідео

20:05

ЗСУ атакували окупантів: Росія зазнала величезних втрат під час наступуВідео

19:43

З 50 тисяч залишилося близько 10: правозахисниця озвучила величезні втрати "вагнерівців"Відео

19:35

У окупантів конвульсії в КримуПогляд

19:31

"Нападу не буде": експерт розповів про реальну загрозу наступу з БілорусіВідео

19:22

"Страшна правда" про колегу із сусіднього високого кабінетуПогляд

19:17

"Колони будуть вдиратися через кордон": Жданов розкрив сценарій можливого повторного наступу РФВідео

18:54

Війна з внутрішнім ворогомПогляд

18:45

"Нездорова армії світу": військовий експерт розповів, чи варто чекати масованого наступу РФВідео

18:38

"Неправильні" люди: чому в СРСР знущалися над лівшами

18:31

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ набирає обертів: у НАБУ заявили про засекречену інформаціюВідео

18:10

ЗСУ ліквідували "вагнерівця" родом з Кривого Рогу

Реклама
18:00

Агресія армії Білорусі може закінчитися падінням режиму Лукашенка – ексглава СЗРВідео

17:57

"Захоплять всю планету Земля": зірка "Кварталу 95" спародіював сварку Шойгу і ПригожинаВідео

17:36

"Повна маячня": Резніков виправдав Міноборони після гучного скандалу з цінами на продукти для ЗСУВідео

17:22

"РФ завдала величезного удару": росіяни висміяли депутата через війну і санкції проти футболістівВідео

17:21

"Два-три тижні": Мішель заявив про вирішальний період у війні в Україні та попередив про нову атакуВідео

17:19

Загроза масованого удару: у розвідці назвали ракети, якими може бити РФВідео

17:07

Україна і Росія впритул підійшли до кровопролитного етапу війни - New York TimesВідео

16:55

Заступник генпрокурора їздив у відпустку попри пряму заборону Зеленського

16:53

Українці запасаються туалетним папером, що дорожчає - експерти закликають не створювати ажіотажу

16:46

Готові воювати з РФ: елітну бригаду десанту США залишають біля кордонів УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти