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Завдавав клопоту оборонцям Бахмута: ЗСУ вправно "приземлили" дорогущий винищувач окупантів Су-34

3 грудня 2022, 21:28

Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Завдавав клопоту оборонцям Бахмута: ЗСУ вправно 'приземлили' дорогущий винищувач окупантів Су-34
ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 / structure.mil.ru

На околицях Бахмута Донецької області українські прикордонники збили російський винищувач Су-34. Доля пілотів наразі невідома. Про це інформує Державна прикордонна служба України у Facebook.

"Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив "пташку" окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що це один із бортів, який останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмута.

"Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів", - поінформували прикордонники.

Що відомо про Су-34

Су-34 – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у жовтні українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн. Вартість однієї одиниці Ка-52 складає близько $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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