Військовий експерт пояснив, від чого залежить успішна боротьба ЗСУ з окупантами

За словами Євгена Дикого, недарма російським окупантам доводиться використовувати в боях з ЗСУ настільки стародавні танки-Т-55 і т-54.

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Українські військові, Євген Дикий / Колаж Главред, фото 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, УНІАН

Оскільки людські втрати для російських окупантів не особливо чутливі, основний розрахунок українського командування на проблеми армії агресорів з військовою технікою. Про це під час чату на Главреді сказав політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Власне, на це у нас зараз основний розрахунок. Практика показала, що росіяни дуже нечутливі до втрат людей. Розрахунки, які у нас у всіх були на початку війни, у мене в тому числі, на те, що в Росії "щось почнеться", коли вона перетне певний ліміт "вантажів 200", не виправдалися. Ми сподівалися, що росіяни хоча б зададуться питанням, чи варто це продовжувати, "нахіба" це все. Виявилося - ні. Виявилося, що солдатські матусі, які свого часу виграли першу чеченську війну, змусивши владу вивести війська, сьогодні абсолютно спокійно стають в чергу за "Лада калиною"", − сказав він.

За словами Дикого, недарма росіянам доводиться використовувати в боях з ЗСУ стародавні танки Т-55 і т-54.

"Танки Т-55 і Т-54 невипадково з'явилися на фронті. Більше того, є навіть веселіші речі, ніж ці танки. Там є напівкустарні, але їх роблять російські державні підприємства, "шушпанцери": наприклад, росіяни беруть старі армійські "мотолиги", тобто тягачі МТ-ЛБ, і на них зверху наварюють зенітні вежі, спиляні з кораблів. Востаннє таке робилося під час Другої світової війни, і ось тепер знову. Це показник дуже великих проблем росіян з поповненням парку бронетехніки", − сказав він.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий-український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Як каже Дикий, наступ ЗСУ не в останню чергу залежить від того, як російські окупанти впораються з ордами новомобілізованих солдатів.

"Отже, у росіян все гірше стає з "залізом", але "м'яса" вони нагнали в Україну неміряно. Для порівняння: рік з хвостиком назад вони зайшли на нашу територію в кількості 180 тисяч, а зараз тільки в Херсонській і Запорізькій областях знаходиться 150 тисяч осіб. Це лише в двох не повністю окупованих областях! Це до питання про те, скільки вони сюди нагнали живої сили. Саме нею, цим "м'ясом" вони і будуть воювати, захищатися. Відповідно, далі все буде залежати від того, як саме поведе себе це "м'ясо": наскільки воно виявиться мотивованим, навченим, забезпеченим зброєю і боєкомплектом, врешті-решт, наскільки грамотно їм будуть командувати. А це вже покаже сам наступ", − підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Євгена Дикого Главреду:

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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