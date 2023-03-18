Військовий експерт повідав, як Росія збирає сили для нового наступу

Військовий експерт Роман Світан дав прогноз з приводу того, чи увінчаються успіхом плани Кремля і диктатора Путіна щодо збільшення російської армії.

Як Росія збирає сили для нового наступу: пояснення експерта / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

У Росії співробітники військкоматів почали активно роздавати повістки, а співробітники військкоматів також заганятимуть чоловіків на військові збори ‒ Кремль намагається зібрати людей для чергового етапу наступу. Такий прогноз в коментарі "24 каналу" озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив Світан, в залежності від обсягу військових дій і ширини фронтів україно-російської війни, такі дії Кремля можуть спорадично тривати від декількох місяців до десятків років.

"З академічної точки зору період, через який Росія може повторити широкомасштабний наступ на Україну, може зайняти близько 10 років. Саме стільки знадобиться російській армії, щоб підготуватися до повторних масштабних наступальних дій", – сказав експерт.

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У свою чергу, вважає Світан, якщо говорити про більш скромні за масштабами наступи російських окупантів, то в залежності від ширини фронту вони можуть відбуватися з періодичністю приблизно в шість місяців.

"Все це займає близько півроку. Це якраз добре демонструє попередня мобілізація в Росії. Володимир Путін оголосив мобілізацію у вересні 2022 року. А реальний наступ росіян вийшов на свій пік у лютому – березні 2023-го", – підсумував він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ армії України

Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше заявив, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після того як отримають важку бронетехніку від Заходу. Також потрібно вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що армія України піде в контрнаступ вже через 2 місяці. Чиновник також підкреслив потребу ЗСУ в озброєннях і боєприпасах.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що на Луганщині ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції вже через 2-3 тижні. За його словами, в цей час українським військам вдасться зібрати потрібні резерви.

Війна Росії проти України: