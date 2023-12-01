Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

В Україні розробили зміни до законодавства, що дозволяють спростити процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.
Як повідомили у Міноборони України, тепер пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто у військову частину після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.
Заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися документами з військовими частинами і ТЦК і СП через систему електронного документообігу. Нововведення стосуються таких документів:
- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
- постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування;
- постанова ВЛК про непридатність до військової служби;
- інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.
Вже зараз система електронного документообігу розгорнута в більшості військових частин, ТЦК і СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.
Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоров'я в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоров'я, а військовослужбовець після цього може одразу їхати в ТЦК і СП за місцем проживання або відпустки.
Військова частина, в свою чергу, після обробки рішення ВЛК, посилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо в ТЦК і СП.
Також заклад охорони здоров'я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Слід лише надіслати електронний запит.
Для передачі електронних документів потрібно дати згоду на обробку персональних даних у закладі, звідки надсилаються документи.
"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів та зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень чи хвороб", – зазначила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.
Як повідомляв Главред, в Україні планують змінити підхід до мобілізації у Збройні сили, заявив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко. За його словами, на сьогодні у військових підрозділах, які беруть участь у бойових діях, катастрофічно не вистачає людей.
Раніше ми писали про те, що правила мобілізації в Україні можуть змінитися. Зокрема, мобілізувати громадян пропонується за письмовою згодою. Закликати будуть тих, хто має відстрочку або бронь від мобілізації, а також працівників правоохоронних органів. Крім того, пропонується звільнятися зі служби за власним бажанням. Про це йдеться в законопроекті №10209, який зареєстрували у Верховній Раді.
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