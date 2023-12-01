Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

Тепер пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто у військову частину після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

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Документи до ВЛК не потрібно відвозити самостійно / 66 окрема механізована бригада Сухопутних Військ ЗС України

В Україні розробили зміни до законодавства, що дозволяють спростити процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.

Як повідомили у Міноборони України, тепер пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто у військову частину після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися документами з військовими частинами і ТЦК і СП через систему електронного документообігу. Нововведення стосуються таких документів:

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довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Вже зараз система електронного документообігу розгорнута в більшості військових частин, ТЦК і СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоров'я в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоров'я, а військовослужбовець після цього може одразу їхати в ТЦК і СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, в свою чергу, після обробки рішення ВЛК, посилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо в ТЦК і СП.

Також заклад охорони здоров'я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Слід лише надіслати електронний запит.

Для передачі електронних документів потрібно дати згоду на обробку персональних даних у закладі, звідки надсилаються документи.

"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів та зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень чи хвороб", – зазначила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

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