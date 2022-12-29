Журналісти з Washington Post дізналася, що західні військові відрадили офіцерів ЗСУ від широкого наступу на півдні і сконцентрувалися на Херсоні.

Військові із Заходу відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні - The Washington Post / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Американські та Британські офіцерами влітку нинішнього року категорично радили своїм українським колегам не проводити контрнаступ у Запорізькій області, а зосередитися виключно тільки на Херсонському напрямку. Про це повідомляє авторитетне західне видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, в липні представники українського командування прибули до Німеччини для обговорення стратегії з контрнаступу. На той момент українці розглядали план широкого удару на всьому південному фронті (включаючи узбережжя Дніпра в Запорізькій області). За задумом українців, такий формат контрнаступу мав би розірвати сухопутний коридор, що з'єднує материкову Росію з анексованим Кримом.

В особливому приміщенні українські командири на картах і таблицях описали передбачуваний порядок бою, рух підрозділів, а також те, які формування вони будуть використовувати і ймовірну відповідь Росії.

В результаті планувальники прийшли до висновку, що в разі широкого наступу на півдні ЗСУ дуже швидко вичерпають свою бойову міць – ще не досягнувши потрібних цілей. Західні фахівці пояснили, що наступ ще й у напрямку Запорізької області міг штовхнути українські сили в "кишеню", яку росіяни оточили б з Криму.

Журналісти The Washington Post додають, що результати аналізу американських військових радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван озвучив під час переговорів з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прогнозував - якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон і зачистити від окупантів Росії правобережжя Херсонської області, з'являться три варіанти подальшого наступу. Йдеться про формування Дніпра і атаку на запорізькому напрямку, перекидання військ на донецьку і луганську ділянки фронту, або ж наступ на окупований Крим.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму. Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

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