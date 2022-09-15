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"Військові злочинці": Жданов різко висловився щодо мобілізації в Криму

15 вересня 2022, 23:05

Влада Росії несе повну відповідальність за все, що відбувається на тимчасово окупованому півострові.

Жданов, російські військові, російські війська
Жданов висловився про мобілізацію в Криму/ Reuters, Главред

Військовий експерт Олег Жданов різко висловився про російську мобілізацію в окупованому Криму і запевнив, що в агресора немає для цього жодних підстав.

"Я більше не вважаю РФ правовою державою.... У Російської Федерації немає підстав, але захотіли – оголосили. Як Путін сказав: "Подобається – не подобається, терпи моя красуня". Ось нехай росіяни тепер і терплять свого вождя. Вони за нього голосували, ходили на мітинги, кричали: "Путін", "Ура", "Слава Росії", "Росія вперед", вставання з колін... Ось тепер нехай вони отримують результат. Звичайно ж, ніякої правової або юридичної основи для того, аби оголошувати мобілізацію в Криму, у Росії наразі немає", - заявив Жданов в YouTube.

При це він зробив важливе уточнення про тих, хто буде призваний з Криму до лав російської армії.

"Це територія на сьогоднішній день є окупованою.. РФ несе відповідальність за все, що відбувається на цій території... Ті, хто призваний з Криму, вони не комбатанти. Якщо вони потраплять сьогодні сюди в Україну, воюватимуть в складі армії РФ і потраплять в полон, то вони не комбатанти, вони відразу йдуть за статтею "військові злочинці", - підсумував Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що Путін не ризикне оголосити загальну мобілізацію, оскільки побоюється соціального вибуху.

Він розповів про те, що Путін не може оголосити мобілізацію на території РФ через ризики сплеску невдоволення в суспільстві.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни і бойовики "ЛНР" дають місцевим жителям по 60 тисяч рублів за ті, що ті "зливають" інформацію про місцезнаходження чоловіків для примусової мобілізації.

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