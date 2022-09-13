Оточення Путіна взялося за Кадирова: Жданов розповів, що чекає ватажка "Тік-ток" військ

Жданов розповів, що чекає Кадирова / скріншот

Оточення Путіна не хоче пускати Рамзана Кадирова в Москву, тому кремлівські посіпаки не допускають піару лідера Чечні.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН зазначив, що оточення російського диктатора Путіна хоче "пустити Кадирова в забуття", щоб про нього ніхто не чув і не говорив.

"Оточення Путіна боїться і не хоче пустити Кадирова в Москву. А Кадиров такими популістськими заявами намагається продемонструвати Путіну, що він"відданий солдат". Він же як сказав:"я відданий солдат Путіна, я виконаю будь-який наказ". Він хоче пробитися", - зазначив експерт.

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Жданов каже, що в Чечні теж назрівають внутрішні проблеми, яких боїться Кадиров. Тому він хоче убезпечити себе.

"Він відчуває загрозу і тому хоче бути ближче до Москви, до центральної влади. Швидше за все, він таким чином прагне, щоб його забрали в Москву", - вважає Жданов.

Разом з тим оточення Путіна, яке, за словами експерта, вже контролює інформаційну сферу навколо Путіна, "не дає піарити самого Кадирова".

"Я так розумію, вони хочуть пустити його в забуття, щоб про нього забули і ніхто навіть не згадував. Це вже ознаки внутрішніх інтриг, які плетуться навколо самого Путіна", - зауважив Жданов.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся з критикою на главу Чеченської Республіки Камзана Кадирова. Терориста обурило те, що Кадиров виключив відпустки для силовиків під час "військової операції".

Раніше Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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