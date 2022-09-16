УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо України

16 вересня 2022, 18:24

Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах, повідомляють військові.

Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо України
Росія розмістила біля кордонів з Україною літаки і вертольоти / DW

Країна-агресор розмістила біля українських кордонів близько 800 вертольотів і літаків, авіація рф знаходиться на території РФ, в Криму та Білорусі, повідомив під час брифінгу спікер Повітряних сил Юрій Гнат.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Гнат.

Біля кордонів з Україною наразі знаходиться 430 російських літаків і 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю і Кримом, а також акваторії Чорного і Азовського морів.

Крім того, Росія літаками дальньої і стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

За словами Гната, за добу окупанти роблять 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.

Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

Читайте також:

війна в Україні окупація ЗСУ ракетний комплекс російські війська військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:22

На Путіна чекає принизливе випробування

18:55

У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - вогонь гасили зсередини

18:51

Зеленський розповів моторошні деталі про масове поховання в ІзюміВідео

18:50

День рятівника 2022 в Україні: круті привітання та листівки до свята

18:24

Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо УкраїниВідео

Реклама
18:14

Ґвалтували жінок і били людей: жителі Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР"Відео

18:12

Екссолістка ВІА Гри Міша Романова розповіла про смерть батька в окупації

17:39

Путін почав скиглити на міжнародному рівні, що Зеленський не хоче з ним говоритиВідео

17:29

Катували гарячою праскою та повісили: спливли звірячі злочини окупантів на ХерсонщиніВідео

17:24

Денис Казанський. Репортаж зі звільненого ІзюмаВідеоблоги

17:22

Відомий екстрасенс розповів, скільки років Чарльз III буде на престоліВідео

17:07

"Божевільний" мед "неправильних" бджіл: у чому користь та підступна небезпека ласощі

16:53

ЗСУ ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Соколова: він вчив дітей воюватиВідео

16:41

Шольц "образив" Путіна і назвав Росію найбільшою загрозою НАТОВідео

16:12

Прикмети на 17 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб стати багатшимиВідео

16:04

Мокра, без білизни і навпочіпки: "російська" донька Ольги Сумської порушила мовчання

15:53

"Чекаємо гарних новин від ЗСУ": Федоров повідомив про потужний вибух у МелітополіВідео

15:28

Навіщо додавати оцет у пральну машину: допоможе назавжди забути про набридливу проблему

15:27

"Обіймаю з вірою і молитвами!": Алла Мазур ідтримала тих, хто дізнався про онкодіагнозВідео

15:24

Найсмачніший і дуже легкий ягідний пиріг: простий рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

Реклама
15:14

Анна Кошмал у білосніжній міні-сукні похвалилася бездоганними формами

14:36

ЗСУ вибивають війська РФ з півдня України, на Херсонщині йдуть важкі боїВідео

14:28

Готували проросійський "референдум": у Бердянську ліквідували заступника гауляйтера з дружиноюВідео

14:23

На Херсонщині десятки окупантів жебракують, бо відмовилися воювати – розвідкаВідео

14:09

"Він запитав, як стріляти": Пікалов розповів про складну розмову з 16-річним сином на початку війниВідео

13:56

Закрити небо над Україною: в ОП оцінили ймовірність допомоги авіації НАТО і західного ППОВідео

13:50

Непостійні і вітряні: 7 жіночих імен, власниці яких схильні до зрад

13:28

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу, є влучанняВідео

13:20

Армія України звільнила практично всю Харківську область – ЗеленськийВідео

13:10

У Луганську потужна "бавовна": в результаті вибуху знищений "генпрокурор" "ЛНР"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 вересня 2022: Ракам - знахідка, Терезам - неприємності, Водоліям - знаки доліВідео

12:58

Нас чекає доля Ізраїлю, після повернення територій доведеться звикнути до постійних терактів – ЧорновілВідео

12:56

Сміливі, красиві люди: співачка LP підтримала Україну у ВаршавіВідео

12:55

Прикордонна служба Киргизстану заявляє, що Таджикистан атакував об'єкти на території республіки

12:34

У Європі страйкують проти концертів Лорак

12:32

У Кремлі мають намір усунути Путіна від влади і вже склали план - ПіонтковськийВідео

12:30

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв розповів, коли Настя Каменських стане мамоюВідео

12:12

Гуркіт і гігантський стовп диму: у Херсоні приліт по адмінбудівлі окупантівВідео

11:41

Вантаж 200 для Ростова: ЗСУ знищили військового льотчика окупантів РФВідео

11:37

Близько 3,5 тисяч "мобілізованих" до "ЛДНР" жителів Донбасу відмовилися воювати і втекли з позиційВідео

Реклама
11:31

Актриса Петрожицька назвала російського актора, який підтримав їїВідео

11:30

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе офіційно розлучилися ще влітку - росЗМІВідео

11:15

Потужний удар зеніток: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ АлігаторВідео

10:59

Кондратюк розповів, як Марченко потрапила на "Х-фактор"Відео

10:45

Принцу Гаррі дозволили надіти військову форму

10:36

Україна після звільнення Ізюма контролює північ Донецької та Луганської областей – КузанВідео

10:30

"Віджали назад": окупанти скаржаться на втрату захоплених територій на ХерсонщиніВідео

10:21

Кепські справи: актриса Марго Роббі вийшла в сльозах з будинку своєї подруги Кари Делевінь

09:56

Захід не допустить поразки України у війні: генерал-лейтенант ЗСУ назвав причинуВідео

09:49

Боєприпаси для HIMARS та снаряди: у США розповіли про новий пакет допомоги для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти