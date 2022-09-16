Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо України

Росія розмістила біля кордонів з Україною літаки і вертольоти / DW

Країна-агресор розмістила біля українських кордонів близько 800 вертольотів і літаків, авіація рф знаходиться на території РФ, в Криму та Білорусі, повідомив під час брифінгу спікер Повітряних сил Юрій Гнат.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Гнат.

Біля кордонів з Україною наразі знаходиться 430 російських літаків і 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю і Кримом, а також акваторії Чорного і Азовського морів.

Крім того, Росія літаками дальньої і стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

За словами Гната, за добу окупанти роблять 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.

Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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