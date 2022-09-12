ЗСУ розгромили кримську бригаду морпіхів РФ: втрати окупантів зашкалюють

ЗСУ розгромили морпіхів РФ / Reuters

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів неподалік Майорська і Красногорівки Донецької області, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначається в опублікованому в Facebook зведенні, в районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

У Генштабі уточнили, що після вдалих дій, проведених силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

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"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення в зону ведення бойових дій", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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