ЗСУ розгромили кримську бригаду морпіхів РФ: втрати окупантів зашкалюють

810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
Збройні сили України відбили атаки російських окупантів неподалік Майорська і Красногорівки Донецької області, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначається в опублікованому в Facebook зведенні, в районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.
У Генштабі уточнили, що після вдалих дій, проведених силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.
"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення в зону ведення бойових дій", - йдеться у зведенні.
Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.
Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.
Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.
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