Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

Деякі мобільні тарифи здорожчають на 120 гривень.

https://glavred.net/ukraine/vodafone-rezko-povysit-stoimost-tarifov-kogda-i-na-skolko-podorozhayut-uslugi-10622888.html Посилання скопійоване

Vodafone змінює ціну на тарифи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Vodafone різко підвищить вартість тарифів

Здорожчання торкнеться 4 тарифів

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення цін на популярні тарифи, з 24 грудня вартість зросте на 70-120 гривень. На сайті оператора йдеться, що здорожчання зачепить 4 тарифи.

Зокрема тариф "Joice Start" з 24 грудня здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 гривень.

відео дня

Водночас для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Тарифний план "Turbo" зросте у ціні на 90 гривень. Користувачам оператора доведеться сплачувати не 180 гривень, а 270 за 4 тижні користування.

"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли у Vodafone.

Тариф "Joice Max" також здорожчає. Ціна зросте аж на 120 гривень. Таким чином з 24 грудня пакет послуг буде коштувати 450 гривень.

Втім зазначається, для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері.

Тариф "Joice Pro"з 24 грудня здорожчає на 70 грн – з поточних 200 грн до 270 гривень.

Раніше компанія попереджала про здорожчання ще 6 тарифних планів.

Редактори Главред підтверджують здорожчання тарифів Vodafone. Абоненти почали отримувати повідомлення про нові ціни на послуги.

Здорожчання тарифів в Україні - останні новини

Нагадаємо, найбільший мобільний оператор "Київстар" готовий надати абонентам більше послуг і бонусів, тому у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

Тарифи в Україну зростуть не лише на мобільні послуги. Як раніше писав Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

Крім того, навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.

Читайте також:

Що відомо про компанію Vodafone Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред