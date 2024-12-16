Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

Коротко:
- Vodafone різко підвищить вартість тарифів
- Здорожчання торкнеться 4 тарифів
Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення цін на популярні тарифи, з 24 грудня вартість зросте на 70-120 гривень. На сайті оператора йдеться, що здорожчання зачепить 4 тарифи.
Зокрема тариф "Joice Start" з 24 грудня здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 гривень.
Водночас для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.
Тарифний план "Turbo" зросте у ціні на 90 гривень. Користувачам оператора доведеться сплачувати не 180 гривень, а 270 за 4 тижні користування.
"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли у Vodafone.
Тариф "Joice Max" також здорожчає. Ціна зросте аж на 120 гривень. Таким чином з 24 грудня пакет послуг буде коштувати 450 гривень.
Втім зазначається, для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері.
Тариф "Joice Pro"з 24 грудня здорожчає на 70 грн – з поточних 200 грн до 270 гривень.
Раніше компанія попереджала про здорожчання ще 6 тарифних планів.
Редактори Главред підтверджують здорожчання тарифів Vodafone. Абоненти почали отримувати повідомлення про нові ціни на послуги.
Здорожчання тарифів в Україні - останні новини
Нагадаємо, найбільший мобільний оператор "Київстар" готовий надати абонентам більше послуг і бонусів, тому у середньому на 25% підвищує плату за послуги.
Тарифи в Україну зростуть не лише на мобільні послуги. Як раніше писав Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).
Крім того, навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.
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Що відомо про компанію Vodafone
Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.
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