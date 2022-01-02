Наприкінці січня в Україні почнеться збільшення захворюваності на COVID-19 через Омікрон - МОЗ

У другій половині січня почнеться збільшення захворюваності на COVID-19 через Омікрон - МОЗ / колаж Reuters

З другої половини січня в Україні знову збільшиться рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін. Він зазначив, що погіршення епідемічної ситуації досягне піку в середині лютого.

"Десь з другої половини січня і в лютому ми спостерігатимемо підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, швидше за все, вже буде викликана новим штамом Омікрон", - сказав Кузін в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, зараз в Україні 99% випадків COVID-19 викликані штамом Дельта, що циркулює у всіх регіонах країни.

"Дельта витісняла звичний нам штам коронавірусної інфекції протягом декількох місяців. Але те, що ми бачимо за статистикою інших країн: штам Омікрон витісняє Дельту набагато швидше. Станом на 30 грудня було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму Омікрон. Більш ніж половина цих випадків пов'язані з перебуванням за кордоном, а друга частина пов'язана з контактом з підтвердженою особою, тобто мова йде про домашні осередки", - пояснив Кузін.

Головний санлікар України також повідомив, що згідно з клінічними даними, хвороба, яка викликана Омікроном, протікає легше, ніж при зараженні штамом Дельта.

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"Погана новина в тому, що цей штам передається набагато швидше ніж Дельта: швидкість його передачі зростає майже на третину...І звичайно, що люди з супутніми неінфекційними хворобами, імунокомпроментовані люди потрапляють в більшому відсотку випадків в лікарняні установи, враховуючи важкий перебіг коронавірусної інфекції... Ефективність повного курсу вакцинації при штамі Омікрон також дещо знижується: відсоток зниження зараз становить майже 30%. Бустерна доза може застосовуватися для того, щоб підняти цей відсоток, скоротити його до 50%", – сказав Кузін.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

В Україні варто очікувати на нову хвилю коронавірусу у лютому 2022 року - тоді в нашій країні може набути поширення штам Омікрон, заявив секретар РНБО Олексій Данілов

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