У Львові суд покарав хлопця, який на всю гучність у джипі слухав Лепса

У Львові покарали Лук'яна Зайцева за агресивну поведінку щодо журналіста, який зробив йому зауваження з приводу пісні співака-путініста Лепса.

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Галицький райсуд призначив Лук'яну Зайцеву штраф за скандал через пісню Лепса / колаж Главред, скріншоти з відео

У Львові суд оштрафував юного одесита Лук'яна Зайцева за дрібне хуліганство. Про це повідомляє портал Zaxid.

У травні юнак накинувся з кулаками на журналіста, який зробив йому зауваження за те, що одесит з приятелями на повну гучність слухали зі свого джипа Range Rover пісню артиста-путініста Григорія Лепса.

20-річного Зайцева визнали винним у дрібному хуліганстві. Галицький районний суд призначив йому штраф - 51 гривня. Крім того, хлопець повинен сплатити 537 гривень судових витрат. Самого обвинуваченого на судовому засіданні не було. За ним залишається право на апеляцію.

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До слова, після інциденту Зайцев навіть записав відеозвернення, в якому вибачився за свою поведінку: агресію і російську музику. Він визнав, що його дії не підходять чоловікові, який "живе в Україні і спілкується українською мовою", і повідомив, що їде в поліцію писати пояснювальну.

Скандали з Лепсом

У травні в центрі Львова перехожий зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, тому що ті голосно слухали пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує країну-окупанта Росію і відвідував окуповані території України.

Перехожий зняв на відео інцидент і після зауваження агресивний пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон і хотів вдарити в обличчя. Пізніше хлопці припаркували автомобіль подалі, на площі Адама Міцкевича, а самі з місця зникли.

8 травня копи зупинили машину на одній з вулиць Львова. Коли правоохоронці завершили всі необхідні дії, водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

До того артисти-путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

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