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У Львові суд покарав хлопця, який на всю гучність у джипі слухав Лепса

Дмитро Відоменко
1 серпня 2023, 13:58 оновлено 1 серпня, 13:58
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У Львові покарали Лук'яна Зайцева за агресивну поведінку щодо журналіста, який зробив йому зауваження з приводу пісні співака-путініста Лепса.
Лепс, підліток
Галицький райсуд призначив Лук'яну Зайцеву штраф за скандал через пісню Лепса / колаж Главред, скріншоти з відео

У Львові суд оштрафував юного одесита Лук'яна Зайцева за дрібне хуліганство. Про це повідомляє портал Zaxid.

У травні юнак накинувся з кулаками на журналіста, який зробив йому зауваження за те, що одесит з приятелями на повну гучність слухали зі свого джипа Range Rover пісню артиста-путініста Григорія Лепса.

20-річного Зайцева визнали винним у дрібному хуліганстві. Галицький районний суд призначив йому штраф - 51 гривня. Крім того, хлопець повинен сплатити 537 гривень судових витрат. Самого обвинуваченого на судовому засіданні не було. За ним залишається право на апеляцію.

відео дня

До слова, після інциденту Зайцев навіть записав відеозвернення, в якому вибачився за свою поведінку: агресію і російську музику. Він визнав, що його дії не підходять чоловікові, який "живе в Україні і спілкується українською мовою", і повідомив, що їде в поліцію писати пояснювальну.

Скандали з Лепсом

У травні в центрі Львова перехожий зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, тому що ті голосно слухали пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує країну-окупанта Росію і відвідував окуповані території України.

Перехожий зняв на відео інцидент і після зауваження агресивний пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон і хотів вдарити в обличчя. Пізніше хлопці припаркували автомобіль подалі, на площі Адама Міцкевича, а самі з місця зникли.

8 травня копи зупинили машину на одній з вулиць Львова. Коли правоохоронці завершили всі необхідні дії, водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

До того артисти-путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

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