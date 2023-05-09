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Любителі путініста Лепса у Львові отримали повістки

Юлія Куришко
9 травня 2023, 14:35 оновлено 9 травня, 14:52
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У Львові вручили повістки молодикам, які гучно слухали музику відомого російського співака, який підтримує війну в Україні.
Любителі путініста Лепса у Львові отримали повістки
У Львові хлопці отримали повістки через музику ворога / Колаж Главред: фото: Патрульна поліція Львівщини, Інформатор Україна

У неділю, 7 травня, у центрі Львова перехожий зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, бо ті гучно слухали пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує країну-окупанта Росію та відвідував окуповані території України.

Перехожий зняв на відео інцидент й після зауваження агресивний пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та хотів вдарити в обличчя. Пізніше хлопці припаркували автомобіль подалі, на площі Адама Міцкевича, а самі з місця втекли.

Після активного розголосу цієї ситуації патрульні повідомили на своїй сторінці у Facebook, що 8 травня зупинили автівку на одній із вулиць Львова.

відео дня
Любителі путініста Лепса у Львові отримали повістки
У Львові хлопці отримали повістки через пісні Лепса / Скріншот: Главред​​​

Дивіться відео, як у Львові молодики слухали музику окупантів та нарвались на проблеми, у Telegram-каналі Главред:

"Патрульні зупинили цей транспортний засіб на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області. Окрім того, з'ясували, що агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси. Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції N°1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога", - інформує Патрульна поліція.

Коли правоохоронці завершили всі необхідні дії, водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Забронювати можуть чиновників, науковців та співробітників підприємств критичної інфраструктури.

Юрист Микита Муренко розповів, як відмовитися від повістки законно. Він стверджує, що відмовитися від повістки можна, якщо дані в документ внесли із помилками.

Більше цікавих новин:

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