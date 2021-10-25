У Львові викрали 9-місячну дівчинку: дитину знайшли через дві доби на Хмельниччині

Дитину знайшли через 2 дні / Нацполіція

На Хмельниччині поліцейські затримали Юрія Лукача, який викрав у Львові дев'ятимісячну Вікторію Нечаєву. Дівчинка є дочкою його колишньої співмешканки.

Як повідомляється у Нацполіції, дитина зникла 23 жовтня, а знайшли її через 2 дні.

"На щастя, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики. До розшуку дитини залучили поліцейських Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські протягом 2 днів розшукали знайомих зловмисника, вивчили записи камер відеоспостереження, проводили опитування всіх, хто міг допомогти в пошуках дитини.

25 жовтня вранці поліцейський Смотрицької громади встановив місцезнаходження дитини та чоловіка. Їх знайшли в селі Смотрич Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

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На місце події негайно прибули поліцейські Львівщини. Зловмисника вдалося затримати. Дитину планують відвезти в лікарню на обстеження.

За фактом слідчі Львівщини відкрили кримінальне провадження за викрадення людини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Також незабаром суд обере запобіжний захід Юрію Лукачу. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

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Як повідомляв Главред, в кінці серпня в квартирі на проспекті Правди в Подільському районі випадково знайшли останки тіла 40-річної уродженки Черкаської області. До скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік.

За даними поліції, під час чергового з'ясування стосунків чоловік схопив ніж і завдав їм близько 15 ударів в живіт і груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло і поклав фрагменти в морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але незабаром виїхав до міста Черкаси.