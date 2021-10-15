У Львові викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу

Дівчину викрали троє чоловіків / НПУ

У Львові поліція затримала банду викрадачів, які вимагали за дівчину величезний викуп. Троє чоловіків викрали дівчину з метою здобути 2 млн євро.

За даними МВС, про викрадення напередодні заявив батько дівчини, житель Червонограда.

Він сказав, що зловмисники викрали його 19-річну дочку у Львові, а потім вимагали за неї 2 млн євро і погрожували вбивством.

Копи оперативно затримали трьох зловмисників, якими виявилися жителі того ж Червонограда.

Дівчина жива і неушкоджена. Але зараз з нею працює психолог.

Реклама

Викрадачам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

Також раніше в Ізмаїльському районі Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові і позбулася тіла, скинувши його в канал. Труп випадково виявили місцеві жителі.