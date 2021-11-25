У Львові від інсульту раптово помер 18-річний другокурсник

Хлопець помер від інсульту / facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

Трагедія у Львові. Там у четвер, 25 листопада, помер молодий хлопець - 18-річний другокурсник.

У молодої людини стався раптово інсульт. Потім він впав у кому і так і не прийшов до тями.

Хлопець був студентом другого курсу програми ІТ та бізнес аналітика Українського Католицького Університету.

"Ми об'єднуємося в молитві за душу Артема і висловлюємо щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам і всім, хто переживає цю втрату", - повідомили в Facebook Українського Католицького Університету.

Довідка: Інсульт - це порушення кровообігу в головному мозку, викликане закупоркою або розривом судин. У цьому стані згусток крові - тромб - або кров з розірвався судини порушує кровотік в мозку. Нестача кисню і глюкози призводить до смерті клітин мозку і порушення рухових функцій, мови або пам'яті.

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Нагадаємо, раніше у Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова медики врятували життя 23-річної дівчини. Її госпіталізували з неврологічними розладами вже після того, як зарубіжні лікарі "поставили на ній хрест".

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