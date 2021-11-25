У Львові від інсульту раптово помер 18-річний другокурсник

У хлопця стався інсульт і він впав у кому.
Трагедія у Львові. Там у четвер, 25 листопада, помер молодий хлопець - 18-річний другокурсник.
У молодої людини стався раптово інсульт. Потім він впав у кому і так і не прийшов до тями.
Хлопець був студентом другого курсу програми ІТ та бізнес аналітика Українського Католицького Університету.
"Ми об'єднуємося в молитві за душу Артема і висловлюємо щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам і всім, хто переживає цю втрату", - повідомили в Facebook Українського Католицького Університету.
Довідка: Інсульт - це порушення кровообігу в головному мозку, викликане закупоркою або розривом судин. У цьому стані згусток крові - тромб - або кров з розірвався судини порушує кровотік в мозку. Нестача кисню і глюкози призводить до смерті клітин мозку і порушення рухових функцій, мови або пам'яті.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова медики врятували життя 23-річної дівчини. Її госпіталізували з неврологічними розладами вже після того, як зарубіжні лікарі "поставили на ній хрест".
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