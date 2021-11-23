Непритомніла і плуталася в словах: у студентки виявили жіночу хворобу, що руйнує мозок

Українські медики поставили вірний діагноз.
У Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова медики врятували життя 23-річної дівчини.
Її госпіталізували з неврологічними розладами вже після того, як зарубіжні лікарі "поставили на ній хрест".
Медики Мечникова діагностували проблему, яка ховалася в захворюваннях жіночих органів.
Як розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook, студентка навчається в Польщі і володіє кількома мовами.
Однак нещодавно вона раптово стала плутати слова.
"Близькі по телефону почули, що вона переставляє слова в реченні і сама не звертає на це уваги. Все це переросло в зниження пам'яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється при хвилюванні. Порушився сон. Висновок польських неврологів-астенічні розлади. Потім непритомність, епілептичні напади. Після нападів, втрати свідомості до 10 разів на добу мама забрала дочку додому і привезла в Дніпро в Мечникова", - написав Риженко.
У результаті у дівчини виявили тератому-пухлину правого яєчника. Хірурги видалили її за допомогою лапароскопічної операції.
"Був поставлений діагноз - аутоімунний енцефаліт, коли пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку. Після курсу лікування Анастасія повністю повернулася до свого життя – вчиться, подорожує, познайомилася з хлопцем. І тільки досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, яка призвела до повного людського благополуччя молодої красивої дівчини", - підсумував Сергій Риженко.
Нагадаємо, в Одеській області 10-річна школярка потрапила в реанімацію після того, як проковтнула кілька магнітних кульок. Магніти стали притягуватися один до одного і розривати внутрішні органи. Дитину ледь врятували. Дівчинка перенесла серйозну операцію і досі перебуває в реанімації.
Читайте також:
- Врятовано три життя: вперше в історії у Полтаві посмертно трансплантували органи
- У Львові медики врятували дитині життя за допомогою робота-хірурга
- Не розмовляв півроку і ледве дихав: львівські медики врятували дитині життя "біблійною" операцією