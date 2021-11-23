Непритомніла і плуталася в словах: у студентки виявили жіночу хворобу, що руйнує мозок

Дівчину повністю вилікували / facebook.com/rsa

У Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова медики врятували життя 23-річної дівчини.

Її госпіталізували з неврологічними розладами вже після того, як зарубіжні лікарі "поставили на ній хрест".

Медики Мечникова діагностували проблему, яка ховалася в захворюваннях жіночих органів.

Як розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook, студентка навчається в Польщі і володіє кількома мовами.

Однак нещодавно вона раптово стала плутати слова.

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"Близькі по телефону почули, що вона переставляє слова в реченні і сама не звертає на це уваги. Все це переросло в зниження пам'яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється при хвилюванні. Порушився сон. Висновок польських неврологів-астенічні розлади. Потім непритомність, епілептичні напади. Після нападів, втрати свідомості до 10 разів на добу мама забрала дочку додому і привезла в Дніпро в Мечникова", - написав Риженко.

У результаті у дівчини виявили тератому-пухлину правого яєчника. Хірурги видалили її за допомогою лапароскопічної операції.

"Був поставлений діагноз - аутоімунний енцефаліт, коли пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку. Після курсу лікування Анастасія повністю повернулася до свого життя – вчиться, подорожує, познайомилася з хлопцем. І тільки досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, яка призвела до повного людського благополуччя молодої красивої дівчини", - підсумував Сергій Риженко.

Нагадаємо, в Одеській області 10-річна школярка потрапила в реанімацію після того, як проковтнула кілька магнітних кульок. Магніти стали притягуватися один до одного і розривати внутрішні органи. Дитину ледь врятували. Дівчинка перенесла серйозну операцію і досі перебуває в реанімації.

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