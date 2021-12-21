На Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері

Малюк під наглядом лікарів / Reuters

У Закарпатській області 11-річна дівчинка народила дитину від свого 46-річного вітчима. Вона стала мамою хлопчика.

Як повідомляє УНІАН, дівчинка живе в Берегівському районі.

"Ми планували направити неповнолітню породіллю в Ужгородський міський пологовий будинок, де велика практика прийому пологів в особливих випадках. Однак пологи почалися раптово вночі, і було прийнято рішення не ризикувати і не транспортувати породіллю в обласний центр, а терміново проводити операцію", — розповів завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера Володимира Сагарда.

Дівчинка народила за допомогою кесаревого розтину. Малюк народився вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см.

"Враховуючи малу вагу дитини і такий екстраординарний випадок, прийняли рішення направити немовля в обласну дитячу лікарню міста Мукачево", - додав заввідділенням, зазначивши, що в цілому операція пройшла успішно.

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Однак після пологів породіллю перевели в інфекційне відділення. У неї діагностували COVID-19.

Нагадаємо, про те, що на Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні стало відомо наприкінці жовтня. На той момент дівчинка стверджувала, що завагітніла в Києві від хлопця. Однак ніякої інформації про нього, і навіть імені, сім'я вагітної не знала.

Її мати заявила, що підліток сама прийняла рішення народжувати, і підтримала дочку.

Тим часом, незабаром з'ясувалося, що батьком дитини є співмешканець матері дівчинки. Чоловікові 46 років.

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