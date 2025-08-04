У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталі

Коротко:
- У Львові вогонь охопив кілька верхніх поверхів готелю "Власта"
- У готелі перебувають люди, чути крики про допомогу
У Львові у понеділок, 4 серпня, загорівся готель, у якому перебувають люди. Чути, як вони кричать про допомогу.
Про це повідомляють у мережі. З’явилися відео з пожежею.
Повідомляється, що вогонь охопив кілька верхніх поверхів готелю "Власта". Як пишуть у місцевих пабліках, зараз триває рятувальна операція.
На опублікованих відео видно, що з кількох верхніх поверхів будівлі йде багато диму.
У ДСНС повідомили, що у Львові вогнеборці ліквідовують пожежу в готелі.
"Попередньо, займання виникло на 9 поверсі. Рятувальники евакуювали з будівлі 15 людей. Наразі триває ліквідація займання", – йдеться у повідомленні.
Дивіться відео пожежі у готелі "Власта" у Львові:
Пожежі в Україні після ударів РФ – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 4 серпня, дрони РФ атакували Одеську область – горіли радіоринок і гуртожиток. На щастя, внаслідок ворожої атаки немає загиблих і постраждалих.
Також раніше повідомлялося, що РФ хоче змусити українців тікати з міст – ворог готує нові удари по енергетиці. Росіяни взимку планують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.
Раніше повідомлялося, що РФ може масовано атакувати українські об'єкти. Російські окупанти можуть у великих кількостях запускати морські дрони. Постраждати можуть навіть цивільні об'єкти.
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