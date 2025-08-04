У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталі

Вогонь охопив кілька верхніх поверхів одного з готелів.

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У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

У Львові вогонь охопив кілька верхніх поверхів готелю "Власта"

У готелі перебувають люди, чути крики про допомогу

У Львові у понеділок, 4 серпня, загорівся готель, у якому перебувають люди. Чути, як вони кричать про допомогу.

Про це повідомляють у мережі. З’явилися відео з пожежею.

відео дня

Повідомляється, що вогонь охопив кілька верхніх поверхів готелю "Власта". Як пишуть у місцевих пабліках, зараз триває рятувальна операція.

На опублікованих відео видно, що з кількох верхніх поверхів будівлі йде багато диму.

У ДСНС повідомили, що у Львові вогнеборці ліквідовують пожежу в готелі.

"Попередньо, займання виникло на 9 поверсі. Рятувальники евакуювали з будівлі 15 людей. Наразі триває ліквідація займання", – йдеться у повідомленні.

Пожежа у готелі "Власта" у Львові/ скрін

Дивіться відео пожежі у готелі "Власта" у Львові:

Пожежі в Україні після ударів РФ – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 4 серпня, дрони РФ атакували Одеську область – горіли радіоринок і гуртожиток. На щастя, внаслідок ворожої атаки немає загиблих і постраждалих.

Також раніше повідомлялося, що РФ хоче змусити українців тікати з міст – ворог готує нові удари по енергетиці. Росіяни взимку планують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Раніше повідомлялося, що РФ може масовано атакувати українські об'єкти. Російські окупанти можуть у великих кількостях запускати морські дрони. Постраждати можуть навіть цивільні об'єкти.

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