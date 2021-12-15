200 роботодавців відмовили в роботі: у Києві тестувальниця ПЗ постраждала через вік

Через вік дві сотні роботодавців відмовили жінці у роботі / ua.depositphotos.com

Жителька Києва шукала роботу тестувальниці програмного забезпечення і відгукнулася на 200 вакансій. Проте всюди їй відмовляли у роботі через вік – жінці зараз 56 років.

Роботодавці оминали увагою знання жінки у цій галузі, пише dev.ua/news.

Олена Вишневська шукає роботу junior QA інженера. Про свої невдачі у пошуках жінка написала у LinkedIn.

"Я закінчила курси з вищим балом на потоці: 100% за балами двох іспитів. Підтягнула свій English-IT на курсах. Все життя займаюся спортом, маю добрий вигляд, сповідую ЗСЖ. Самоіронічна. Зі знаком плюс ставлюся до всіх і всього", – зазначає Олена.

Жінка раніше працювала науковою редакторкою, журналісткою і літературною редакторкою.

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читайте такожВиплати за вислугу та перерахунок: що потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботуОлена шукала роботу півтора місяці. За цей час подала резюме на 200 вакансій, проте запросили її тільки на чотири співбесіди – і вони не закінчилися запрошенням на роботу. Киянка зазначає, що основною причиною відмови всюди називали відсутність комерційного досвіду.

"На дві пропозиції виконала тестові – відповіді були, що все супер, дійшла до технічних співбесід – утім, у першому випадку вже після заповнення анкети, де довелося вказати вік (1965 р. народження), відповідь була: "Ми вашу кандидатуру збережемо в нашій базі даних", у другому – просто мовчання. Нагадування про себе – без відповіді", – розповіла Олена.

Довідково. QA-тестувальник чи тестувальник ПЗ – це фахівець, який перевіряє готове програмне забезпечення на наявність помилок і дефектів.

Нагадаємо, у 2022 році експерти прогнозують зростання доходів працюючих українців. Очікується збільшення зарплат на 20%. Але це торкнеться далеко не всіх сфер зайнятості. На підвищення зарплат можуть розраховувати представники сфери ІТ і продажів і робочих спеціальностей.

Також раніше повідомлялося, що сидяча робота небезпечна для здоров'я. У людини проявляється варикозне розширення вен, а також інші серйозні проблеми зі здоров'ям, на зразок серцевої недостатності.

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