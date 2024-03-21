В Миколаєві пролунав потужний вибух: росіяни завдали ракетного удару по місту

Ворог завдав потужного ракетного удару по Миколаєву, ймовірно, застосувавши ракетний комплекс Іскандер-М.

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Російни завдали ракетного удару по Миколаєву / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Повідомляється про гучний вибух у місті. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Телеграм-каналі повідомив про удар балістикою по місту.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав він.

Водночас, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму офіційному Телеграм-каналі відреагував на удари по місту.

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"Бачимо все. Працюємо", - зазначив Віталій Кім.

Згодом він додав, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждала одна людина.

"Одна жінка постраждала. Легко", - резюмував керівник Миколаївської ОВА.

Станом на 15:07 Віталій Кім повідомив про зростання кількості постраждалих внаслідок російського обстрілу Миколаєва.

"4 постраждалих (три жінки, один чоловік). + 1 жінка загинула. Пошуки ще тривають", - додав він.

У той же час український Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" вказує на те, що удар відбувся із застосуванням ракети Іскандер-М.

"Та ніхто не бачив пуску, ракета зі швидкістю 7500 прилетіла в місто. Схоже, Іскандер-М. Ви все самі чули, деякі бачать", - йдеться у повідомленні.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 березня Росія ивпустила по теритррії України 31 ракету повітряного базування. Головною метою російського обстрілу був Київ, проте ворожі ракети виконували маневри, що ускладнювало їхню траєкторію. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Повідомлялось про вибухи в Подільському, Шевченківському та Святошинському районах Києва.

21 березня росіяни влаштували масштабний ракетний удар по Києву. Військовий експерт Денис Попович проаналізував особливості цієї атаки.

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