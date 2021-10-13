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Влада Києва розповіла, чи підуть школярі на канікули раніше

13 октября 2021, 18:06

На сьогоднішній день майже у всіх навчальних закладах включено опалення, а за вихідні до опалення підключать всі навчальні заклади, яких у місті понад 900.

Школа
Причин для дострокового початку шкільних канікул немає - КМДА / REUTERS

Влада міста Києва повідомила про те, що причин для дострокового початку осінніх канікул у Києві немає.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Зараз у школах Києва на коронавірус хворіє трохи більше 800 учнів, а це менше 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх навчальних закладах вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", - сказано в повідомленні заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Мондрієвського, пише пресслужба КМДА.

Діти у всіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком - з 25 жовтня.

Читайте такжеВ Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок

На сьогоднішній день майже у всіх навчальних закладах включено опалення, а за вихідні до опалення підключать всі навчальні заклади, яких у місті понад 900.

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У місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Крім цього, Мондрієвський зазначив, що такий крок - це в першу чергу, турбота про організацію якісного освітнього процесу для школярів і підтримка тих сімей, де у батьків немає можливості залишати дітей вдома через необхідність ходити на роботу.

Згідно з рішенням Кабміну, освітній процес може не припинятися навіть у тих регіонах, які потрапили до "червоної" зони але за умови 100-відсоткової вакцинації працівників навчального закладу.

Раніше Главред писав про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-е жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист по школах.

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новини Києва КМДА школы коронавірус
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