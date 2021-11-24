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"Потенціал за пару годин зібратися є": Рада готова ввести режим НС у разі вторгнення РФ

24 листопада 2021, 10:23

План дій розкрив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Верховна Рада
Верховна Рада / Фото: УНІАН

У разі прямої агресії з боку Росії Верховна Рада для введення військового або надзвичайного стану збереться за кілька годин. З такою заявою виступив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

В коментарі "Радіо Свобода" політик зазначив, що зробити відповідні голосування Верховна Рада повинна протягом декількох годин.

"Зрозуміло, що ті, хто не в Україні, – їм важче буде це зробити, але по Україні, якщо це не тиждень роботи в округах, – я думаю, що потенціал там за пару годин зібратися є. Якщо це тиждень роботи в округах – протягом восьми годин [можна] з найвіддаленіших куточків доїхати на автомобілі або іншому транспорті", – сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про плани дій Ради в разі агресії з боку Росії.

Він зазначив, що у випадку, якщо почнуться активні військові дії, в Україні, "зрозуміло, будуть використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти".

читайте такожАстролог розповіла, яким для України буде 2022 рік і чи боятися вторгнення РосіїТакож Корнієнко прокоментував реальність повномасштабного вторгнення з боку РФ.

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"Я не хотів би це сприймати через категорії "вірю - не вірю". Давайте раціонально до цього підходити. Є скупчення військ на кордоні? Є. Воно в останні кілька років є: то менше, то більше. Чи буде Росія використовувати будь-яку можливість дестабілізувати ситуацію в Україні? Абсолютно", - відповів політик.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував нагнітається РФ істерію навколо нібито наступу України на Донбасі. За його словами, Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі і працює над відновленням Нормандського формату для мирного врегулювання конфлікту.

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Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада військова агресія РФ Олександр Корнієнко
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