Ринок землі: українці продають свої гектари шаленими темпами

Ринок землі в Україні відкритий з 1 липня / Олександр Суков, Ділова столиця

Станом на 5 листопада в рамках ринку землі укладено 40 510 угод-лідерами за їх кількістю є Харківська та Київська області.

Подали заяви на отримання доступу до Державного земельного кадастру 5252 нотаріусів, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Всього заяв-5894, з них погоджено 5215, в черзі на розгляд – 5, відмову отримали 674", – йдеться в повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Харківська (3523) і Київська (3178) області. По площі лідирують Харківська (13174,8 га) та Кіровоградська (12466,2 га) області.

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Інформація щодо кількості та площі відчужених земельних ділянок СГ призначення станом на 05.11.21 / minagro.gov.ua

​Ринок землі в Україні

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон Про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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