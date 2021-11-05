Ринок землі: українці продають свої гектари шаленими темпами

Лідерами за кількістю угод є Харківська та Київська області.
Станом на 5 листопада в рамках ринку землі укладено 40 510 угод-лідерами за їх кількістю є Харківська та Київська області.
Подали заяви на отримання доступу до Державного земельного кадастру 5252 нотаріусів, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
"Всього заяв-5894, з них погоджено 5215, в черзі на розгляд – 5, відмову отримали 674", – йдеться в повідомленні.
У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Харківська (3523) і Київська (3178) області. По площі лідирують Харківська (13174,8 га) та Кіровоградська (12466,2 га) області.
Ринок землі в Україні
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон Про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
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