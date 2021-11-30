В Україні зростуть податки: Рада підтримала скандальний законопроект №5600

Верховна Рада / УНІАН

30 листопада Верховна Рада прийняла закон про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

У другому читанні проєкт №5600 підтримали 255 депутатів. З них 210 - представники фракції Слуга народу.

Цей документ стосується як підприємств, так громадян України і набирає чинності з 1 січня 2022 року в разі підписання президентом.

Що зміниться для українців

Законом вводиться мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі складе стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання складе 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Також встановлюється 18% податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 6500 гривень.

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Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

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Крім того, встановлюється обмеження в праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за за межі України у разі невиконання податкового обов'язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь і сигарети.

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