Війська КНДР можуть почати бої на Півдні: у ЗСУ прокоментували інформацію

Країна-агресорка Росія використовує війська з КНДР так, як їй заманеться і де.

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Де воюють війська КНДР в Україні / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

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Росія залучила армію КНДР у боях на Курщині

РФ готує перекинути північнокорейських військових на інші напрямки

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив про повідомлення, що військові з Північної Кореї були помічені на південних напрямках. Однак не підтверджено, чи відбулась перевірка документів цих солдатів.

Волошин також зауважив, що північнокорейські військові поки що залучені лише у боях на Курщині. Водночас в майбутньому Росія можливо і залучить їх й на інших напрямках фронту.

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Речник Сил оборони Півдня зазначив, що наразі є інформація про те, що військові з Північної Кореї залучені у боях в Курській області проти українських сил та засобів.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Щодо Півдня, такої інформації не було. Ті хто, надав таку інформацію, я не знаю, чи вони заглядали в документи тих російських бійців, яких вони могли назвати північнокорейськими", - наголосив Волошин.

Водночас речник Сил оборони Півдня додав, що Росія використовує війська з КНДР так, як їй заманеться.

"Можливо, що скоро країна-агресорка перекине їх на будь-який інший напрямок на лінії фронту в Україні, чи то Курахівський, чи під Часів Яр", - додав він.

Співпраця РФ та КНДР - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що КНДР збільшила постачання зброї до РФ. Західні аналітики розповіли, що Північна Корея розширила виробництво зброї і значно збільшила постачання боєприпасів до Росії. В обмін на це КНДР отримує гроші та нафту від Кремля.

Військовий експерт Михайло Притула попередив, що мільйонна армія КНДР може опинитись на боці Росії. Путін зможе забезпечити собі мільйонну армію за рахунок бійців КНДР, не мобілізуючи водночас власне населення. Натомість у КНДР є великий мобілізаційний ресурс і людей, які помиратимуть за не дуже велику кількість їжі.

Стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон солдата КНДР у Курській області. Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Відомо, що поранений північнокорейський солдат був захоплений живим.

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