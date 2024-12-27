Захоплений ЗСУ в полон північнокорейський солдат помер - розвідка Південної Кореї

Північнокорейський солдат помер через день після того, як потрапив у полон.

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Полонений солдат КНДР помер / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram

Коротко:

Захоплений у полон солдат КНДР помер

Полонений військовий помер унаслідок поранень

Поранений північнокорейський солдат, якого взяли в полон українські військові, помер від поранень. Про це пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на розвіддані "дружньої країни".

Зазначається, що солдат КНДР помер через день після того, як потрапив у полон.

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"Ми отримали підтвердження від розвідувальної організації дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер деякий час тому, оскільки (його) рани погіршилися", - повідомила Національна розвідувальна служба (NIS).

Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Це повідомлення з'явилося через кілька годин після того, як агентство спочатку підтвердило захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата, що стало першим зафіксованим випадком такого роду.

У NIS підтвердили достовірність цієї інформації.

Взяття в полон першого солдата КНДР - що відомо

Увечері 26 грудня в мережі було оприлюднено повідомлення з фотографією про те, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, який воював на боці російських окупантів.

Про це писав Telegram-канал The_warshal18, а також видання "Мілітарний". Було оприлюднено відповідні фото.

Північнокорейський солдат, судячи з усього, дістав поранення. Тим часом деталі його стану не уточнювалися.

Пізніше на каналі Warshal заявили, що солдат КНДР був "двохсотим".

Як повідомляв Главред, розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Цей випадок випадок можна назвати першим поповненням "обмінного фонду" північнокорейськими солдатами.

Зазначимо, за словами південнокорейських чиновників, наразі в Росію відправлено близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Спостерігаються ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Північної Кореї в Курській області перевищили 3000 осіб.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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