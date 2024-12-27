ЗСУ вперше взяли в полон солдата КНДР у Курській області - розвідка Південної Кореї

Пораненого північнокорейського солдата захопили живим.

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Сили оборони захопили в полон першого бійця армії КНДР / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

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Північнокорейський солдат був узятий у полон живим

Це перший випадок поповнення обмінного фонду солдатом КНДР

Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. До цього не було даних про взяття в полон військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії воювати проти України. Цей випадок випадок можна назвати першим поповненням "обмінного фонду" північнокорейськими солдатами.

Як пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency, поранений північнокорейський солдат був захоплений живим.

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"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться в короткому релізі Національної розвідувальної служби.

Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Взяття в полон першого солдата КНДР - що відомо

Увечері 26 грудня в мережі було оприлюднено повідомлення з фотографією про те, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, який воював на боці російських окупантів.

Про це писав Telegram-канал the_warshal18, а також видання "Мілітарний". Було оприлюднено відповідні фото.

Північнокорейський солдат, судячи з усього, дістав поранення. Тим часом деталей його стану не уточнювали.

Солдат КНДР, якого взяли в полон / the_warshal18

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом", - ідеться в матеріалі українських ЗМІ.

Пізніше на каналі Warshal заявили, що солдат КНДР був "двохсотим".

Війська КНДР і війна в Україні - головне

Президент України Володимир Зеленський підтвердив реальне застосування військ КНДР у війні Росії проти України.

За словами Зеленського, росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейцям, щоб їх було важче ідентифікувати.

У Пентагоні також підтвердили перші атаки КНДР у Курській області. Згідно з даними американської розвідки, є підтверджена інформація про поранених і загиблих.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що війська країни-агресора Росії кидають у бій військовослужбовців із КНДР без будь-якої підтримки броньованої техніки. Тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили в посадках, після чого їх женуть на штурм.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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