Вірастюк в образі капітана Америки розповів, ким насправді є нардепи

Василь Вірастюк постав у супергеройському образі / JetSetter

Народний депутат від" Слуги народу "Василь Вірастюк, який прийняв цей," сан " 15 червня за підсумками виборів на Прикарпатті, іронічно показався публіці в образі супергероя.

Таким чином він хотів довести, що депутати не всесильні.

Вірастюк виклав у Facebook смішне фото. Він постав у масці капітана Америки.

"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, і т.д. тобто людина, яка може і вміє все в цьому житті. Для нього немає ніяких перешкод ніде і ніколи. Одним словом, напівбог. Саме таким люди бачать нардепа Верховної Ради, а особливо нардепа-мажоритарника", - написав нардеп.

Також, за його словами, народний депутат діє і працює виключно в межах своїх повноважень, які раніше прописані законом. Тому він не може бути "ні Робін Гудом, ні кимось ще".

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"Для тих, хто в танку – пост писав з певною іронією. Спираючись на особисті спостереження за час роботи на посаді народного депутата ВР", – підкреслив Вірастюк.

Василь Вірастюк в образі капітана Америки / facebook.com/vasyl.virastyuk

Нагадаємо, раніше володар титулу Найсильніша Людина Світу 2004 року, український спортсмен, актор і нардеп від Слуги народу Василь Вірастюк опублікував свою найпопулярнішу фотографію 2013 року, напис на якій вказує, що він виступає проти російської мови як "другого офіційного". Противникам такого підходу парламентарій, судячи з усього, радить покинути його сторінку в соціальній мережі.

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