Віктор Ющенко назвав два фактори, які допоможуть здолати Росію / скріншот

Третій український президент України Віктор Ющенко назвав дві речі, які приведуть нашу країну до перемоги у війні з Росією.

В інтерв'ю Українській правді він висловив упевненість в тому, що перемога в повномасштабній війні з Росією буде за Україною.

Так, за його словами, одним з факторів розгрому РФ стане допомога наших західних партнерів.

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Зараз, упевнений третій президент, вже йде та фаза війни, коли найбільш ефективне просування українських військових буде можливо лише завдяки ефективній вогневій підтримці. Також ЗСУ як і раніше потребують озброєння, яке зможе вивести з ладу ворожі склади з боєприпасами та інші розташування росіян.

Також Ющенко впевнений, що Україні необхідно повернути контрольна Чорним морем.

"Колосальні клопоти українським позиціям завдаються через той же неврегульований статус Чорного моря, який ми сьогодні маємо.Я маю на увазі, що Чорне море — не приватна власність Росії, це не приватна власність Туреччини або Болгарії, або Румунії. Чорне море - це міжнародне море, яке знаходиться під покровом міжнародного морського права", - пояснив екс-президент.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

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