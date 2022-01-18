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Вітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрести

18 січня 2022, 10:03

Зараз у соборі триває позапланове обстеження куполів і хрестів.

У Києві вітер здув 3-метровий хрест з купола Софійського собору / Скрін з відео

У Києві через сильний вітер впав 3-метровий хрест з одного з куполів Софійського собору.

Інцидент трапився вночі, тому ніхто не постраждав, повідомляє ТСН.

Хрести на куполах Софії замінювали 40 років тому. Як наголошує заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко, це недовгий термін. За його словами, якщо правильно дотримуватися усіх технологій, то хрести можуть простояти вічно.

При цьому Кириленко пояснює, що радянські реставратори – можливо, через поспіх – припустилися серйозної помилки й огорнули міддю чорний метал, який був в основі хрестів.

"Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали і одне одного з’їли", – зазначає він.

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Хрести потрібно реставрувати. Такі роботи неможливо зробити взимку, тому в соборі чекали літа. Проте погода внесла свої корективи у ці плани.

Зараз у "Софії Київській" щодня пильно стежать за прогнозами погоди. У разі, якщо синоптики прогнозують вітер, на будівлях закріплюють все, що можна закріпити. Проте на куполах це зробити неможливо, каже заступниця генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" з культурно-просвітницької діяльності Кіра Петрачек.

Зараз у заповіднику позапланово обстежують куполи і хрести. Якщо буде потрібно, ті хрести, які можуть бути небезпечними для відвідувачів і працівників музею, просто знімуть, після чого чекатимуть літа, щоб провести реставрацію.

Нагадаємо, у більшості областей України у вівторок, 18 січня, буде мести сніг. Заметілей варто очікувати у частині західних, північних, центральних і східних областях. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру – швидкість вітру по всій країні досягатиме 15-20 метрів за секунду.

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