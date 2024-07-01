Тищенко майже рік ходив із перевірками від вигаданої ТСК: аналітики розкрили деталі

В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів.

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Тищенко ходив із перевірками від неіснуючої ТСК / колаж: Главред, фото: instagram/nikolaytyshchenko, скріншот: відео

Народний депутат Микола Тищенко, який був у партії "Слуги народу", повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи ТСК із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності.

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) "Нацресурс", що згідно із документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, йдеться в матеріалі Руху Чесно.

В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

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Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність.

Утім, і після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах. Варто зазначити, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

Нагадаємо, що "охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям. У Мережі також повідомляють про те, що один із чоловіків у формі навіть обшукував сумку Павлова. Сам Тищенко ніяк не прокоментував цю подію.

Народному депутату Миколі Тищенку у суді обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю строком на 2 місяці.

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