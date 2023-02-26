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Імовірність участі НАТО у війні: Тука пояснив, у чому підступ

26 лютого 2023, 08:28
Більшість європейських країн звело до мінімуму інвестиції в оборонні комплекси, уточнив Георгій Тука.
Георгій Тука
Георгій Тука / УНІАН

З теоретичної точки зору НАТО може взяти участь у війні, проте справа залишається за готовністю і бажанням Альянсу, заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Поки не бачимо ані готовності, ані бажання. Хочу, щоб ми тверезо дивилися на ситуацію. Ми вже протверезіли щодо другої армії світу, її боєздатності, рівня підготовки, тепер нам пора прозріти і щодо боєздатності Північноатлантичного альянсу. Нинішня війна на території нашої держави виявила провали не тільки в обороні Росії, але і в обороні країн НАТО. Звичайно, це перш за все стосується європейських країн", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт каже, що за ті майже 70 років, коли європейці жили в повному мирі та злагоді, перебуваючи під американською "парасолькою безпеки", переважна більшість європейських країн звела до мінімуму інвестиції у власні оборонні комплекси.

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При цьому він нагадав, що колишній міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт раніше зупинила процедуру перевірки боєздатності німецьких танків: "Як на мене, вона це зробила через те, що почала отримувати об'єктивну інформацію про боєготовність цих машин. Я припускаю, що боєздатність тих машин, які безвиїзно десятиліттями перебували на базах зберігання, була приблизно в тому ж стані, що і тисячі танків, які були в української армії у 2014 році".

"Швидше за все, тепер уже ексміністр оборони Німеччини, щоб не влипнути в неймовірний скандал, призупинила процедуру перевірки боєготовності і, врешті-решт, пішла у відставку. Адже переконатися в абсолютній безпорадності власних збройних сил, які вважаються чи не найпотужнішими в Європі (маю на увазі сухопутні сили), дуже боляче для будь-якого політика, тим більше, такого амбітного і впливового, якими є лідери Німеччини. Коли вони на власні очі побачили, в якій інформаційній теплій ванні перебували протягом десятиліть, абсолютно не звертаючи увагу на проблеми в своєму оборонному комплексі, це шокувало їх", — додав Тука.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Макрона, Україна зазнала російської агресії і потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані і самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Відзначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України і вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

Інші новини:

НАТО Георгій Тука війна Росії та України
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