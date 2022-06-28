"Повернемо Крим одразу": Данілов відповів на погрози Медведєва розв'язати Третю світову

Олексій Данілов / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів на заяву заступника секретаря РНБО РФ Дмитра Медведєва про те, що захоплений Крим нібито є територією Росії.

Секретар РНБО нагадав експрезиденту РФ, що Крим - українська територія і обов'язково буде деокупований. Про це Данілов написав у Twitter.

При цьому він прокоментував заяву Медведєва про те, що "спроби зазіхнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни в Російській Федерації".

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб відразу.

Без поваги, Олексій Данілов", написав секретар РНБО України.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов говорив ‒ окупанти поспішають зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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