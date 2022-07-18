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Баканова і Венедіктову насправді не звільнили – ОП

18 липня 2022, 11:08

Рішення про те, чи звільняти їх, прийматиметься після проведення службового розслідування.

Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Іван Баканов та Ірина Венедиктова/ УНІАН

В Офісі президента України заявили, що главу Служби безпеки України Івана Баканова і генпрокурора Ірину Венедиктову не звільнили. Керівника СБУ поки що усунули з посади, а генпрокурора – відсторонили від займаної посади.

Рішення про можливе звільнення чи залишення їх на посадах прийматиметься після проведення службових розслідувань, повідомив заступник голови ОП Андрій Смирнов ефірі інформаційного телемарафону

"Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов’язків", – зазначив Смирнов.

Він пояснив, що таке рішення пов’язано з тим, що президент України та вся верхівка влади чекали від Баканова і Венедиктової більш радикальних результатів у питанні очищення від колаборантів і державних зрадників.

Оскільки у цих двох структурах і досі майже кожного тижня виявляють колаборантів, то керівників відомств відсторонили, зокрема, щоб вони не мали можливості потенційно впливати на розслідування щодо затриманих, зазначає заступник голови ОП.

Він зазначив, що щодо Баканова і Венедіктової будуть проведені службові перевірки та розслідування. І вже за їхніми результатами прийматиметься рішення, чи звільняти посадовців.

Усунення з посад Баканова і Венедіктової

Раніше з’явилася інформація, що 17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедіктову та очільника СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки що виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

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СБУ Генпрокуратура Іван Баканов Офіс президента Ірина Венедіктова
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