"Чекаємо слушного моменту": у Міноборони анонсували "сюрприз" для російських кораблів

Резніков підкреслив, що саме флагман РФ було потоплено всього двічі за історію існування російського флоту.

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Резніков анонсував новий "сюрприз" для російських кораблів / УНИАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

З моменту знищення російського крейсера "Москва" минув майже рік, проте Україна все ще не може розповісти усіх деталей операції. Деякі нюанси досі невідомі країні-агресорці Росії. Ба більше, наразі Україна готує для російських кораблів черговий "сюрприз" на морі. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з виконувачем обов’язків міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

"Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Неїжпапою – завдяки його зусиллям і його команди це відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Деякі є нюанси, які досі невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію", - сказав Резніков.

Він також нагадав, що саме флагман РФ було потоплено всього двічі за історію існування російського флоту – під час російсько-японської війни біля острова Цусіма у 1904 році та під час російсько-української війни у 2022-му.

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Знищення крейсера Москва

Нагадаємо,14 квітня 2022 року сили оборони України завдали нищівного удару по крейсеру Москва. Корабель був флагманом Чорноморського флоту ВМС країни-агресора Росії. Крейсер затонув після удару ЗСУ ракетами Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

В окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

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