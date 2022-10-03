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Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі бою

3 жовтня 2022, 13:10

Українські військові назвали трофейний Солнцепек "шикарним підгоном" окупантів.

ТОС
ТОС Солнцепек знаходиться на озброєнні армії Росії / Вікіпедія

Під час боїв з військами Росії бійці Збройних сил України обзавелися новим трофеєм - важкою вогнеметною системом Солнцепек, яку розхвалюють окупанти. Техніка практично готова до бойового застосування.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українські війська під час боїв з російськими окупаційними підрозділами на одному з напрямків здобули новий трофей – ТОС Солнцепек.

Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі бою

Важка техніка калібром 220 мм допоможе силам оборони України в боротьбі з військами РФ.

Система практично готова до бойового застосування.

"А це вже справді шикарний "підгон від кацапів". Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Сонцепьок". Хіба тільки баки сухі, але хіба ж це проблема для наших козаків. Заправимо його сльозами кацапів і вперед!" - підкреслили в Страткомі.

Довідка

ТОС Солнцепек

Важка вогнеметна система Солнцепек - радянська і російська система озброєння, яка призначена для виведення з ладу легкоброньованої і автомобільної техніки, підпалу і руйнування будівель і споруд противника об'ємним вибухом. Також вона може використовуватися для знищення живої сили противника, що знаходиться на відкритій місцевості і в фортифікаційних спорудах.

Знищення відбувається за рахунок поля високої температури, осколків, ударної хвилі і надлишкового тиску, який з'являється під час масованого застосування некерованих реактивних снарядів в термобаричному і димозапалювальному спорядженнях.

У Міноборони РФ заявляли про "полювання ВСУ на Солнцепек"

У липні в Міністерстві оборони країни-агресора казали, що українські війська нібито полюють на систему через її ефективність.

Представник відомства стверджував, що в ТОС використовуються термобаричні реактивні снаряди. Після ударів з'являється вогненна куля температурою близько 3 тисяч градусів Цельсія, від якого, як говорили у відомстві, не можна сховатися в бліндажах.

У Росії також говорили, що в світі ТОС Солнцепек "аналогов не".

У системи є і недоліки. У неї великі габарити і слабке бронювання. Машина вразлива для ударів з ПТРК і гранатометів. Ураження системи противником становить небезпеку для своїх військ.

Також комплекс ефективний, скоріше, в локальних конфліктах і контртерористичних операціях. На полях великих битв Солнцепек програє реактивним системам залпового вогню в дальності та ефективності (дальність Солнцепека – до 10 км, це зброя ближнього бою).

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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