Росія у березні запустила по Україні понад 3 тисячі авіабомб і 400 ракет - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про масовані ракетні удари країни-агресорки Росії по областям України та розкрив кількість використаної росіянами зброї.
Зеленський у своєму Telegram повідомив, що тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору. Особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах.
"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - зазначив президент України.відео дня
Володимир Зеленський наголосив, що усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя людей та повернути безпеку нашим містам.
"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно - потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - додав він.
Що відомо про ракети Х-32?
Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") – російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія.
Ракету Х-32 було створено після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети розпочалися у 1998 році, а на озброєння її було прийнято у 2016 році.
Основні характеристики ракети Х-32:
- Носій – Ту-22М3М,
- швидкість – 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,
- дальність запуску – 600-1000 км,
- дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (при пуску з більшої дальності потрібно зовнішнє цілевказівку про приблизний район наявності мети до захоплення мети ГСН),
- висота польоту максимальна – 40 км.
Нагадаємо, що у ГУР повідомили, що РФ атакує Україну новою балістичною ракетою. Не можна однозначно сказати про те, чи справді противник отримав на озброєння "Циркон", чи модернізував "Онікс-М". Однак, система ППО в Києві показала дієвий результат у їх збитті.
РФ вночі 3 квітня атакувала 4 області дронами і одну – ракетами. Загарбники вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300. Також країна-агресорка РФ запустила по нашій країні чотири дрони, вони були збиті у чотирьох областях.
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