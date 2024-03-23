РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

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ЗСУ не дають окупантам прорватися на півдні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські війська не припиняють спроб штурмів на Херсонському і Оріхівському напрямках, а також на лівому березі річки Дніпро. На цих напрямках триває щоденна контрбатарейна боротьба. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

За даними Сил оборони, протягом останньої доби ворог намагався провести чотири штурми в районі Роботиного, п'ять – в районі Старомайорська, та ще один у районі Новодарівки. На лівобережжі Дніпра також зафіксовано дві невдалі спроби окупантів штурмувати позиції Збройних сил України. Незважаючи на це, українські війська змогли відбити атаки та зберегти свої позиції. Ворог зазнав втрат та відійшов на вихідні позиції.

"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - зазначили військові. відео дня

Українські захисники за добу ліквідували 152 окупанти і 73 одиниці озброєння. Крім того, ЗСУ успішно знищили три польові пункти боєпостачання ворога.

У окупантів стало менше на:

5 танків;

13 гармат;

8 мінометів;

37 одиниць авто-бронетехніки;

2 станції радіолокаційної боротьби;

2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

2 камери відеоспостереження;

1 комплект антенних систем управління БпЛА;

1 одиниця військової інженерної техніки;

1 аерофотостанція;

1 човен.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення плацдармів", - додали у Силах оборони.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари та застосовують велику кількість ударних БПЛА різних типів.

"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування", - вказали у повідомленні.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог не припиняє штурмові дії на півдні. Окупанти продовжують тиснути на плацдарм в районі Кринок.

Також заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна відстає в кількості боєприпасів порівняно з Росією - співвідношення витрат складає 1 до 7. Проте завдяки ініціативам Європейського Союзу та інших країн-партнерів, ситуація покращиться вже через кілька місяців.

Крім цього, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що снарядний голод на фронті поступово зростає. Для оборонних дій їх поки вистачає, проте для тактичних дій, наступу чи відбиття певних позицій снарядів бракує.

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