УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

Руслана Заклінська
23 березня 2024, 16:29
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів
ЗСУ не дають окупантам прорватися на півдні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські війська не припиняють спроб штурмів на Херсонському і Оріхівському напрямках, а також на лівому березі річки Дніпро. На цих напрямках триває щоденна контрбатарейна боротьба. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

За даними Сил оборони, протягом останньої доби ворог намагався провести чотири штурми в районі Роботиного, п'ять – в районі Старомайорська, та ще один у районі Новодарівки. На лівобережжі Дніпра також зафіксовано дві невдалі спроби окупантів штурмувати позиції Збройних сил України. Незважаючи на це, українські війська змогли відбити атаки та зберегти свої позиції. Ворог зазнав втрат та відійшов на вихідні позиції.

"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - зазначили військові.

відео дня

Українські захисники за добу ліквідували 152 окупанти і 73 одиниці озброєння. Крім того, ЗСУ успішно знищили три польові пункти боєпостачання ворога.

У окупантів стало менше на:

  • 5 танків;
  • 13 гармат;
  • 8 мінометів;
  • 37 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби;
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
  • 2 камери відеоспостереження;
  • 1 комплект антенних систем управління БпЛА;
  • 1 одиниця військової інженерної техніки;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення плацдармів", - додали у Силах оборони.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари та застосовують велику кількість ударних БПЛА різних типів.

"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування", - вказали у повідомленні.

Що таке Сили оборони та безпеки України?

С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог не припиняє штурмові дії на півдні. Окупанти продовжують тиснути на плацдарм в районі Кринок.

Також заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна відстає в кількості боєприпасів порівняно з Росією - співвідношення витрат складає 1 до 7. Проте завдяки ініціативам Європейського Союзу та інших країн-партнерів, ситуація покращиться вже через кілька місяців.

Крім цього, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що снарядний голод на фронті поступово зростає. Для оборонних дій їх поки вистачає, проте для тактичних дій, наступу чи відбиття певних позицій снарядів бракує.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:50 Україна
Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

17:48 Україна
Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:57 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Це жах : комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту Пікнік у Крокусі 6470

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

Скільки потрібно варити пельмені: несподівана відповідь просто вразить наповал 5456

Скільки потрібно варити пельмені: несподівана відповідь просто вразить наповал

РФ зібрала 100-тисячний кулак : Жданов назвав, які міста під загрозою 4610

РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди 3618

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди

Останні новини

17:50

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:48

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

16:59

Теракт у Москві вплине на перебіг війни в Україні: у Bloomberg розкрили загрози

16:57

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:52

Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
16:29

РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

16:20

Що потрібно спалити 24 березня, щоб позбутися проблем: суворі прикмети дня

16:11

Ракетна атака Росії на енергетику була помстою за болючі для неї удари по нафтопереробці – РябцевЕксклюзив

15:52

Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

Реклама
15:11

Погода на Великдень 2024: синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає

14:50

Гороскоп Таро на квітень 2024: Овнам - вибір, Тельцям - пауза, Близнюкам - заздрістьВідео

14:46

ФСБ бреше: у Зеленського жорстко прокоментували бійню у РФ

14:39

"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

14:17

Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні

13:47

Сумую за Росію: Лорак та її бойфренд поспівчували теракту в Крокусі

13:45

"Панцирі" не врятують: РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів - розвідка Британії

13:16

Як і скільки разів годувати цуценя та що можна дати зі столу: поради для собаківників

13:07

"Обмежено придатні" служитимуть у бойових підрозділах: нардеп розкрив деталі

12:52

"Росіяни "гасять" Харків": Жданов розкрив найгірший сценарій нових ударів РФ

12:48

У Кейт Міддлтон рак: принц Гаррі та Меган Маркл вирішили підтримати принцесу

Реклама
12:46

Тільки найуважніші знайдуть полуницю за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

12:27

Церковне свято 24 березня: що заборонено робити в перший тиждень Великого посту

12:00

Заборона США на удари по російських НПЗ: чому версії не збігаютьсяЕксклюзив

11:59

ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України

11:48

"Робимо все можливе": Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ

11:47

Помста за Чечню, Сирію та Афганістан: у США назвали причину бійні у РФ – NYT

11:31

Цвітіння буде пишним, а листя - соковитим: як застосовувати яєчну воду в саду та на городі

11:28

Кемерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила незвичайне ім'я малюка

11:08

Чим зараз небезпечна ротація на фронті: в ISW оцінили рішення Cирського

11:01

Вдарить +20 градусів: якою буде погода в останній тиждень березня

09:56

Росіяни не припиняють штурм, тиснуть на плацдарм ЗСУ в районі Кринок

09:32

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікуванняВідео

09:30

Гороскоп на завтра 24 березня: Ракам - прибуток, Козерогам - здійснення бажань

09:24

"Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні": у Білому домі зробили важливу заяву

09:10

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

08:57

Наступ окупантів на Харків: аналітики ISW назвали сценарій та загрози

08:35

РФ вночі атакувала Україну 4 ракетами і 34 дронами: збити вдалося не все

08:10

Кремль готує ескалацію війни та нову мобілізаціюПогляд

07:57

Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІВідео

07:51

"РФ може продовжити удари по енергосистемі України": в ISW назвали мету окупантів

Реклама
06:47

Варіант концерту в підмосков'ї ідеальний для КремляПогляд

05:10

"Тепер потрібно чекати атак щодня": Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів

04:34

Як пофарбувати яйця на Великдень у всі кольори веселки: народні методи

03:30

РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

03:00

Давай вибачення: Волочкова накинулася на Лазарєва

02:32

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди

02:05

Наречений - геть: Меган Фокс попросила друзів знайомити її з іншими чоловіками

01:29

Тест за картинкою: чи є у вас шосте відчуття

22 березня, п'ятниця
23:59

"Питання ДніпроГЕС росіяни вирішили": полковник назвав мету удару РФ по дамбі

23:47

Як часто треба мити голову, щоб не випадало волосся: трихолог здивувала відповіддю

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти