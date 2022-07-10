"Бавовну завезли" у 8 окупованих міст Донбасу: прогриміли вибухи і спалахнули пожежі

У 8 окупованих містах Донбасу прогриміли вибухи і спалахнули пожежі/ скрін

До окупантів на Донбасі підвезли чергову порцію "бавовни". У ніч на неділю, 10 липня, відбулися вибухи одразу у восьми окупованих росіянами містах.

Ніч минула неспокійно в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську та Торезі. Також були чутні вибухи в Калінінському районі Донецька. Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Донецьк", оприлюднивши відео пожеж після вибухів у різних містах.

Зазначається, що горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку. Місцеві жителі чують детонацію боєприпасів і бачать пожежу та "феєрверки" від вибухів.

При цьому у Шахтарську через пожежі та вибухи навіть оголосили евакуацію, але в межах міста. Місцевих мешканців попросили переміститися з одного району в інший.

Нагадаємо, 9 липня українські військові уже в 26 раз вдарили по складах боєприпасів окупантів у Чорнобаївці біля Херсона. Звуки детонації було чути у Херсоні, а місце, де росіяни зберігали боєприпаси, огорнув чорний дим.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів на півдні з артилерії. Загарбники після влучних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки і понад півсотні чоловік особового складу. Також були знищені 4 ворожі склади боєприпасів.

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