'Важливі результати': масованих ударів по Росії ставатиме все більше - Мусієнко

За словами Мусієнка, удари по території Росії можуть змусити осіб, які брали участь у заколоті Пригожина до нових активних дій проти путінського режиму.

https://glavred.net/ukraine/vazhnye-rezultaty-massirovannyh-udarov-po-rossii-budet-bolshe-musienko-10521139.html Посилання скопійоване

Мусієнко прокоментував удари безпілотників по території Росії / Колаж Главред, фото: РНБО України, скріншот із відео

Перенесення бойових дій на територію противника є однією з ключових стратегій для досягнення перемоги. Нам необхідно атакувати військові об'єкти Росії, такі як аеродроми, військові частини, склади зі зброєю та об'єкти військово-промислового комплексу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко коментуючи останні удари дронами по об'єктах у Москві, Підмосков'ї, Тулі та Смоленську.

"Усе, що пов'язано із забезпеченням російських військ. Багато говорять про психологічний ефект, але в таких дій насамперед є практичні наслідки. Треба послаблювати противника", - зазначає експерт.

За його словами, удари по території Росії розраховані на те, щоб стимулювати російських військових, які брали участь у спробі заколоту Пригожина, до здійснення змін. Ці особи є групою, яка має потенціал здійснити конкретні кроки, спрямовані на повалення путінського режиму та завершення війни.

відео дня

"Коли завдаються удари по військових об'єктах, російські воїни бачать, що це не тільки вдалі дії України, а й наслідки неправильних кроків їхнього керівництва, а сама російська армія стає слабшою. І тут уже практичний ефект має накладатися на психологічний. Мобілізовані та офіцери РФ - не найкраща група російського суспільства (хоча де там шукати найкращих), але вона здатна робити зміни. Хто скористається цими змінами - питання відкрите", - вказує Мусієнко.

Він робить висновок, що тенденція щодо поширення війни триватиме.

"Час від часу ми бачимо важливі результати, яких буде ще більше. Наприклад, торік щось прилетіло на авіабазу Енгельс, звідки злітали стратегічні літаки Ту-95 після цього стратегічна авіація Росії опинилася за полярним колом - у Мурманській області на аеродромі Оленя. Удари по ворожій території ефективні, тому чим більше їх, тим краще", - резюмував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

"Бавовна" на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України здійснила підрив на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, що призвело до припинення функціонування залізничного зв'язку між Росією та Китаєм. Це ключова транспортна артерія, яку росіяни використовують, включаючи військові поставки.

В Росії стався сильний вибух на Челябінському тракторному заводі. Внаслідок вибуху виникла пожежа, очевидці повідомляли про детонацію.

5 жовтня на території Курської області Російської Федерації пролунали вибухи. У росії повідомили про удари безпілотників по об'єктах інфраструктури.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.