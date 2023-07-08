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Наразі Україна не готова до членства в НАТО - Байден

Анна Ярославська
8 липня 2023, 07:47 оновлено 8 липня, 08:02
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Поки Україна не є членом НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, заявив президент США.
Джо Байден, НАТО
Україна не готова до вступу в НАТО в розпал війни, заявив Байден / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

На думку Байдена, зараз в НАТО немає одностайності щодо вступу України в альянс, а процес приєднання після завершення війни займе певний час, передає CNN.

Президент США заявив, що до розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

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"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України до НАТО зараз. Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу в НАТО", - сказав Байден.

За його словами, США будуть готові надати Україні безпекову допомогу, таку як надають Ізраїлю.

"Ми готові забезпечити надання зброї, яка потрібна для того, щоб захистити себе", - заявив Байден.

Ізраїльська модель гарантій безпеки -це 10-річне зобов'язання, яке беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Але поки не ясно, як ця модель працюватиме у випадку з Україною. Ні Байден, ні його адміністрації деталей поки не оголошували

Вступ України до НАТО

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ офіційно подав заявку на вступ до НАТО. Хоча члени Альянсу і генсек Єнс Столтенберг вже неодноразово підкреслювали, що Україна не може приєднатися до Альянсу до завершення війни.

З 11 по 12 липня в столиці Литви відбудеться саміт НАТО. Відомо, що його відвідає Джо Байден. Якщо Україна отримає офіційне запрошення в НАТО, то, ймовірно, це відбудеться на саміті у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський закликав главу Білого дому Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили надію, що Україну приймуть до НАТО за прискореною процедурою.

Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО. Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу. Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни та буде завершений "якомога швидше".

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