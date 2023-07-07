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Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" на саміті НАТО - Столтенберг

Ангеліна Підвисоцька
7 липня 2023, 17:42 оновлено 7 липня, 17:52
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Програма підтримки гарантуватиме повну сумісність між ЗСУ та НАТО.
НАТО, Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський
Україна отримає багаторічний пакет допомоги від НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" під час саміту НАТО. Він стане одним з трьох головних рішень, прийнятих по Україні під час саміту. Про це під час пресконференція заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"На саміті ми приймемо рішення, які зроблять Україну ще сильнішою і наблизять її до альянсу. Я очікую, що союзники приймуть пакет з трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО", - сказав Столтенберг.

Ця багаторічна програма підтримки гарантуватиме повну сумісність між ЗСУ та НАТО. Також буде оновлено політичні зв'язки між Україною та НАТО.

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"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині в тому, як наблизити Україну до її мети", - додав Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Оглядач Times Роджер Боес раніше заявив, що Захід має 1 рік на вирішення питання про вступ України до НАТО. Пізніше до влади у США може прийти Дональд Трамп, в результаті чого плани можуть бути переглянуті. На його думку, до моменту євроатлантичної інтеграції України в країну можна відправити міжнародний експедиційний військовий корпус.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна вступить до НАТО за прискореною процедурою. Високопоставлені дипломати вважають, що процес може піти швидше, оскільки на балансі ЗСУ вже є озброєння Альянсу.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі раніше сказав, що США підтримують політику відкритих дверей НАТО, проте кожна держава повинна відповідати критеріям для вступу до Альянсу. За його словами, Захід не зацікавлений в тому, щоб Україна була "сірою зоною" між НАТО і країною-окупантом Росією.

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