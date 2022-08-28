Ворог приніс деградацію та загибель, але Україна обов'язково повернеться в Донецьк - Зеленський

Зеленський: Україна обов'язково поверне Донецьк / president.gov.ua

Україна обов'язково звільнить захоплений окупантами Донецьк, а також поверне його мешканцям нормальне життя та гідність, запевнив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні ввечері 28 серпня.

"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані: День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цього року всій Україні не до свят", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Донбас майже зруйнований російськими ударами і спустошений.

"Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше - абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони - на час", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна обов'язково повернеться до Донецьку.

"Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці і благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, у всіх містах Донбасу і Приазов'я, у всіх районах, які знаходяться під російською окупацією - на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково-в Криму", - додав президент.

Знищення баз окупантів в Україні

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по позиції ворога за "наводкою" російського блогера Павла Кукушкіна. Він злив відео з тимчасово окупованого Донецька з розташуванням загарбників. Після цього українські воїни вдарили по базі бригади "П'ятнашка".

Також нещодавно українські воїни знищили базу російських окупантів у селищі Лотикове Луганської області. В результаті вибуху знищено близько 100 одиниць техніки і десятки російських загарбників.

Крім того, в ніч на суботу, 20 серпня, була знищена військова база російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. При цьому окупанти спробували приховати факт попадання українських снарядів – вони видали вибухи за роботу своєї системи ППО.

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